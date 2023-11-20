Prof. Dr. Aydın: Sayın Cumhurbaşkanımız muhteşem ecdat mirasını Somali’de göklere çıkardı

Törene, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, SBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Elevli, SBÜ Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Hüseyin Eker, Mogadişu- Somali Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mevlüt Karataş, üniversitenin akademik idari personeli ile öğrenci aileleri katıldı.

Törende, konuşan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın "Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sultan Abdülhamid Han'ın gönül coğrafyamıza sağlık profesyonelleri yetiştirmek amacıyla 1903'te kurduğu Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'nin bugün sahip olduğumuz imkanlarla daha ileriye taşınmasına müteveccih bir uygulama olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın bizatihi talimat ve destekleri ile kuruldu. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımızın tebrik ve selamlarını iletmek istiyorum. Kuruluş amacına uygun olarak gönül coğrafyalarımız arasında müstesna bir yere sahip Somali'de açtığımız Sağlık Bilimleri Üniversitesi Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Bilimleri Fakültesi 2023-2024 Akademik Yılı Açılış törenine iştirak etmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Türkiye'nin yurt dışında açmış olduğu ilk eğitim müessesesi olan Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Somali'nin sağlık eğitiminin gelişmesine katkıda bulunmanın gururunu yaşıyoruz. Burada verdiğimiz eğitimin neticesinde donanımlı gençler yetiştirmek ve Somali halkına hizmet etmek üzere yola çıkmıştık ve bunu başarmış olduğumuzu gördüm. Bu gençler, sağlık sisteminde önümüzdeki yıllarda büyük bir atılım yapmasını beklediğimiz Somali'nin önemli yapı taşlarını oluşturacaktır" diye konuştu.

Farklı medeniyetler arasında kardeşlik köprüleri kurulmasının önemine dikkat çeken Rektör Aydın şu ifadeleri kullandı:

"Küresel vampirler tarafından ötekileştirilmiş, renklerine mahkûm edilmiş, yeraltı zenginlikleri ile gelecekleri de sömürülmüş, pırıl pırıl zihinlerin, aynı medeniyetten beslenen kardeşleri ile gönül köprüleri kurarak inşa ettiği eğitim ve kardeşlik birlikteliğini kutluyoruz. İfa ettiğimiz Akademik Yılı Açılış törenimiz yalnız olmadığını belgeleyen, kendisine uzanan kardeş eli ile güçlenen, kendine açılan yaralarla meşgul iken artık yaralar sarmaya memur olan sağlık ve insanlık hadimi genç yarınların geciktirilmiş dünlerine atılan kutlu ve mukaddes bir adımdır. SBÜ Somali Mogadishu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Bilimleri Fakültesi 2023-2024 Yılı Akademik Açılış Töreni münasebetiyle; sınırlarını kürre-i arz olarak belirlemiş, hizmet alanını insanlığın tamamı ile ifade etmiş, en zor zamanlarda dahi yardım elini ve ilime, insana yardım düsturunu asla mazlum ve ihtiyaç sahibi coğrafyalardan eksik etmemiş son evrensel imparator Ulu Hakan II. Abdülhamid Han'ı açtığı bu kapı ve kapılar için rahmet ve minnet ile yad ediyorum. 2015 yılında bu muhteşem ecdat mirasını tekrar göklere çıkaran Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca'ya, YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar'a, Kurucu Rektörümüz Prof. Dr. Cevdet Erdöl'e, Somali Büyükelçimiz İbrahim Mete Yağlı ve emeği geçen tüm gönül ve gelecek mimarlarına teşekkür ediyorum. "