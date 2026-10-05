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Giriş Tarihi: 5.10.2026

Prof. Dr. Kuçuradi son yolculuğuna uğurlandı

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Prof. Dr. Kuçuradi son yolculuğuna uğurlandı
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90 yaşında İstanbul'da hayatını kaybeden Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı ve felsefe dünyasının duayen isimlerinden Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, Şişli Rum Ortodoks Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. Tedavi gördüğü Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayata gözlerini yuman Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı ve Dünya Felsefe Kuruluşları Federasyonu Onursal Başkanı olan İoanna Kuçuradi için Maltepe Üniversitesi Mimar Vedat Çakırca Konferans Salonu'nda tören düzenlendi.

Törenin ardından Kuçuradi'nin cenazesi Şişli Rum Ortodoks Mezarlığına getirildi. Felsefe ve insan hakları alanındaki çalışmalarıyla bilinen ünlü filozofun cenazesi için mezarlığın içerisinde yer alan kilisede de tören düzenlendi. Yoğun katılımın gerçekleştiği cenaze törenine Kuçuradi'nin ailesi, yakınları ve sevenleri akın etti. Töreni Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti. Düzenlenen törenin ardından Kuçuradi'nin naaşı aynı mezarlıkta defnedildi.

#İSTANBUL
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Prof. Dr. Kuçuradi son yolculuğuna uğurlandı
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