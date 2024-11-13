Prof. Dr. Meliha Yılmaz 9 köpeğin saldırısına uğrayarak yaralandı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana gelen olayda Gazi Üniversitesi Eğim Fakültesi'nde görevli olan Prof. Dr. Meliha Yılmaz yürüyüşten dönerken başıboş 9 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Saldırıda yüzü ve bacaklarından yaralanan Yılmaz komuşuların müdahalesi ile kurtularak hastaneye kaldırıldı.

"KÖPEK TERÖRÜNDEN ADIM ATAMIYORUZ"

Çiğdemim Eğitim, Çevre ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Fethi Aksoy mahallede uzun süredir köpek saldırılarına şahit olduklarını belirterek "Komşumuz kanlar içinde yatıyordu. Köpekler onu yere sermiş ve sürüklüyordu. Ambulans biraz gecikti ama tam zamanında geldi. Komşumuz şu an iyi ama bacaklarında ve yüzünde ciddi yaralanmalar var" dedi. Mahalle sakinleride böyle olayların bu bölgede uzun zamandır şikayetçi olduklarını dile getirdi. Mahalle sakini olan biri ambulansın gecikmesine ve köpek saldırılarına karşı "Köpek teröründen adım atamıyoruz. 45 dakika ambulans bekledik, kimse yol bile vermedi. Meliha hocamız çok kötü durumdaydı. Yetkililerden acil çözüm bekliyoruz" diyerek tepki gösterdi.

HAYVANSEVERLERDEN KÖPEKELRİN TOPLATILMASINA BÜYÜK TEPKİ

Olayın üzerine belediye tarafından bölgeye gönderilen ekipler hayvanseverler tarafından karşılandı. Ekiplerin köpekleri toplarken hayvanseverler tepki gösterdi.