Prof. Dr. Ömer Özkan’a TÜSEB Aziz Sancar Bilim Ödülü

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından 9. Türk Tıp Dünyası Kurultayı ve TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödül töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajı ile katılım sağladığı törende ödüller sahiplerini buldu. Dünyanın ilk rahim nakli, Türkiye'nin ilk yüz, çift kol nakline imza atan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, bilime yaptığı katkılardan dolayı TÜSEB Aziz Sancar Bilim Ödülüne layık görüldü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEBRİK

Her yıl sağlık alanında başarılı çalışmalar gerçekleştiren bilim insanlarını ödüllendirdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Nobel ödüllü bilim adamımız Prof. Dr. Aziz Sancar'ın ismine ithaf edilerek verilen ödül sahiplerini canı gönülden tebrik ediyorum" dedi. Yapay zeka temasıyla düzenlenen 9. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda Erdoğan, giderek büyüyen ve 2030 yılında 1,5 trilyon dolarlık pazara erişeceği anlaşılan yapay zeka teknolojilerinin hayatın her alanını etkilediğini ifade etti.

'OPPENHEİMER'LARIN KARŞISINDA AZİZ SANCAR'LARLA BİR ARADAYIZ'

Atom bombasını bulan bilim adamlarından Julius Robert Oppenheimer'ın sorumsuzluğu ile hekim sorumluluğunun tekrar çatışma halinde olduğunu belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hekim, çocukların, hastaların, yaşlıların, barışın tarafındadır, savaşın tarafındakiler bellidir. Bizler için hastanın ırkı, dini, kimliği önemli değildir. Önemli yegâne şey onun insan oluşudur. Dünya savaşlarında bile bizler, barışın ve sağlığın elçileriydik. Bugün de bize aynı imkân tanınmalıdır. İnsanlığın, vicdanın sınandığı zamanlarda ülkelerin sınırları hekimlerin önünde sınır olmaktan kalkmalıdır. Bugün Gazze'de, yarın başka bir yerde sağlık hizmetinin önünde engel olmamalıdır. Bu doğal imkânı elde etmek için bugün büyük çabalar sarf ediyoruz. Oppenheimer'ların karşısında Aziz Sancar'larla bir aradayız." dedi.

AZİZ SANCAR BİLİM, HİZMET VE TEŞVİK ÖDÜLÜ KİMLERE VERİLİYOR

Sağlık bilimi ve teknolojileri alanında ülkeye ve insanlığa hizmet etmek amacıyla yaptığı çalışmalarla bilime uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunmuş bilim insanlarına, üstün hizmette bulunmuş kişiler ve yaptığı çalışmalarla bilime gelecekte uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunabilecek niteliklere sahip olduğunu kanıtlamış kişilere verilmektedir.