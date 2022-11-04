Prof. Dr. Özbolat’a ödülü Başkan Erdoğan’dan

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sağlık Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen 8. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda 2022 Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri ile TÜSEB Özel Ödülü sahiplerini buldu. Penn State ve Çukurova Üniversiteli Bilim İnsanı Prof. Dr. İbrahim Tarık Özbolat, ödülünü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan aldı. Yaptığı araştırma geliştirme projeleriyle ödüle layık görülen Prof. Dr. Özbolat'ı Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel de yalnız bırakmadı.

8. Türk Tıp Dünyası Kurultayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi. Kurultayda Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşmalarının ardından Tıp Tarihine ve Ortak Geçmişe Vefa Ödülleri, Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri ile TÜSEB Özel Ödülü sahiplerine verildi.

Kök hücre tedavileri yoluyla hastalıklı dokuların yerine geçecek ve bu dokuları onaracak yeni, canlı dokuların geliştirildiği Rejeneratif tıp alanındaki çalışmalarıyla Çukurova Üniversiteli Bilim İnsanı Prof. Dr. İbrahim Tarık Özbolat TÜSEB Teşvik Ödülü'ne layık görüldü. ÇÜ adını ve markasını dünyaya tanıtan Prof. Dr. Özbolat'ı yalnız bırakmayan Rektör Prof. Dr. Tuncel, ödüle layık görülen Çukurova Üniversiteli bilim insanını dünya bilimine ve ÇÜ'ye yaptığı katkılardan dolayı tebrik etti.