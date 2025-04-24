Prof. Dr. Şükrü Ersoy’dan deprem sonrası Boğaz’da oluşan görüntüyle ilgili açıklama! Marmara’da tsunami riski var mı?

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber ekranlarında konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

"TSUNAMİ DE BÖYLE GELİŞİYOR"

"Türkiye'nin tsunami erken uyarı sistemi var. AFAD bu görevi Kandilli Rasathanesi'ne bırakmış durumda. Sanırım dün de öyle bir uyarı yapıldı. Bu gördüğümüz görüntü de enteresan. Marmara Denizi bir çanak biçiminde. Bir tasın içindeki suyu sallarsanız bir çalkalanma olur. Bu tipik bir tsunami değil ama tsunami de böyle gelişiyor.