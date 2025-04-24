Prof. Dr. Şükrü Ersoy’dan deprem sonrası Boğaz’da oluşan görüntüyle ilgili açıklama! Marmara’da tsunami riski var mı?

İstanbul'da meydana gelen 6,2'lik deprem sonrası İstanbul Boğazı'nda dalgalar oluştu. Etkili olan ve 6,9 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem esnasında denizdeki su yüzeyinde dalgalanmaların oluştu.
Kısa süreli etkili olan deprem esnasında deniz yüzeyindeki dalgalanmalar kameraya yansıdı. Bir süre sonra ise su yüzeyinin normale döndüğü görüldü.
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber ekranlarında konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Ersoy, şu ifadeleri kullandı:
"TSUNAMİ DE BÖYLE GELİŞİYOR"
"Türkiye'nin tsunami erken uyarı sistemi var. AFAD bu görevi Kandilli Rasathanesi'ne bırakmış durumda. Sanırım dün de öyle bir uyarı yapıldı. Bu gördüğümüz görüntü de enteresan. Marmara Denizi bir çanak biçiminde. Bir tasın içindeki suyu sallarsanız bir çalkalanma olur. Bu tipik bir tsunami değil ama tsunami de böyle gelişiyor.
Derin yerlerde dalga yüksekliği fazla değil ama kıyıya geldiği zaman bu dalga yüksekliği artar ve peş peşe dalgalar gelir. Çok dikkatli bakıldığında bu da minyatür de olsa öyle bir etkiyi görebiliyoruz. Tam kıyıya yaklaştığı zaman o etkiyi görebiliyoruz. Tsunamiler böyle gelişecek.
6.2'lik deprem sonrası boğazda dalga oluştu! Marmara'da tsunami tehlikesi var mı? | Video
"DENİZ ALTI HEYELANLARI BU TÜR ETKİLERİ YARATABİLİR"
Marmara'da kıyılara gelebilecek tsunami tehlikesini de konuşmak gerekiyor. Geçmiş tarihler içerisinde bu tür hareketler hep olmuştur. Gelecekte de olabilir. Çünkü sadece deprem değil depremin tetikleyeceği deniz altı heyelanları bu tür etkileri yaratabilir. Bunların izlerini biz kazarak da bulduk. Marmara'da bunların bazı kayıtlar var.
Osmanlı kayıtlarında da var. Mesela 1894 depreminde Avcılar ile Kartal arasında suyun nasıl çekildiği ifade ediliyor. Böyle bir potansiyelin Marmara'da da var olduğunu biliyoruz. Bu konuda çifte bir tehlike var. Ama her deprem tsunami oluşturmaz.
İstanbul'un genellikle kıyılarının gerisinde yüksek yerler var. Düz olan bölgeler de var. Düz olan bölgelerde 1 metre dalga bile 100 metre kara içine girse önemli hasarlar oluşabilir. İstanbul kıyılarında bu uyarıyı artırmak için tabelalar kondu artık. Daha önceleri bunlar yoktu. Faydalı işler. İnsanlar ne yapacağını şaşırıyor. Farkındalığın biraz daha artırılması gerek…"