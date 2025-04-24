6.2'lik deprem sonrası boğazda dalga oluştu! Marmara'da tsunami tehlikesi var mı? | Video
İstanbul'da dün meydana gelen 6.2'lik depremin ardından Boğaz'da oluşan dalgalar büyük panik yarattı. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber ekranlarında konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tsunamilerin bu şekilde geliştiğine dikkat çeken Şükrü Ersoy, "Sadece deprem değil depremin tetikleyeceği deniz altı heyelanları bu tür etkileri yaratabilir. Bu potansiyelin Marmara’da da var olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.
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