Prof. Dr Uzunköy:“Meme kanseri önlenebilir ve tedavi edilebilir

Prof. Dr. Uzunköy, Meme kanseri hem dünyada, hem de Türkiye'de kadınlarda en sık gözlenen kanser olduğunu, Türkiye'de ise her 10 kadından birinin meme kanseri hastalığı ile karşı karşıya kaldığının altını çizdi. Meme kanserinde erken tanın önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Uzunköy, "Meme kanserine erken tanı konulup, uygun tedavi edilmediğinde, meme kaybı yanında, yaşam süresinin azalmasına ve yaşam kalitesinin bozulmasına neden olmaktadır. Meme kanserine neden olan risk faktörlerinden kaçınılması ile meme kanseri gelişmesinden korunulabildiği gibi, erken tanı ve uygun tedavi ile meme kaybı önlenebilmektedir" dedi.

Prof. Dr. Uzunköy şunları söyledi: "Meme kanseri için risk faktörleri; kadın olmak, ileri yaş, beyaz ırk, aile hikayesi, kalıtsal faktörler, geçirilmiş meme kanseri öyküsü, erken adet görmeye başlama, geç menapoz, alkol, radyasyon, östrojen hormon tedavisi, hayvansal protein ve yağdan zengin beslenme, doğum yapmama veya ilk doğumunu 30 yaşından sonra yapma ve emzirmeme sayılabilir. Meme kanserinde önemli belirti ve bulgular: memede kitle, şekil bozukluğu, meme başında süt dışı akıntı, bazen memede kızarıklık ve şişlik sayılabilir. Bazen hiçbir belirti ve bulgu olmadan da tarama mamografisinde tanı konulabilir. Meme kanserinin takip ve tedavisi, birçok branşın ortak katılımı ile yapılmaktadır. Tedavi hastaya özgü bireyselleştirilmektedir. Hastaya uygun tedavi yönetimi seçilmemesi meme kaybının yanında, yaşam süresinin kısalmasına ve yaşam kalitesinin bozulmasına yol açmaktadır. Meme cerrahisinde tecrübeli cerrahi onkologlar tarafından gerçekleştirilen onkoplastik cerrahi teknikleri ile, meme kaybına, şekil bozukluğuna ve yaşam süresinde kısalmasına neden olmadan yapılabilmektedir. Sonuç olarak, meme kanseri kadınlarda en sık gözlenen önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır. Tedavisi bu konuda tecrübeli cerrahi onkolog ve tıbbi onkologlarca yapıldığında meme kaybı önlenebilir" Öte yandan, Hastane toplantı salonunda görevli personele 1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı nedeniyle bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.