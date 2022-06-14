Profesör de bunu yaparsa

İstanbul'da özel bir üniversitede profesör olarak görev yapan Güney Koreli Namkook Lee'nin (70), eşi Jae Lee'yi (62) güncelerce öldüresiye darp ettiği ortaya çıktı. Gözaltına alınıp tutuklanan profesör hakkında, "kasten yaralama, hakaret ve tehdit" suçlarından 7.5 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Özel bir üniversitede profesör olarak görev yapan "Scooby Doo", "Space Jam" ve "Goof Troop" gibi popüler çizgi filmlerin mimarlarından Güney Koreli animasyon uzmanı 70 yaşındaki Namkook Lee, geçtiğimiz yıl eşi Jae Lee ile birlikte üniversitenin yaz eğitim programı için Türkiye'ye geldi. Üniversitenin Beyoğlu'ndaki apartında ikamet eden çift arasında 26 Mayıs günü bir tartışma yaşandı. Prof. Lee, tartışma sırasında eşini, göğsüne birden fazla kez yumruk atarak darp etti.Ertesi gün dışarı çıkan çift, bir restoranda yemek yedikleri sırada yeniden aynı mesele nedeniyle tartıştı. Güney Koreli profesör, eşinin ağzına ve yüzüne yumruklarla vurduktan sonra mekandan ayrılarak aparatlarına gitti. İddiaya göre darp apartta da saatlerce sürdü. Pro. Lee'nin karısını bayıltana kadar dövdüğü ifade edildi. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadın, kendisine geldiğinde ise durum hastane görevlileri tarafından polise bildirildi. Jae Lee'nin aldığı darbelerle vücudunda hasar meydana geldiği ve çeşitli bölgelerinde kırıklar oluştuğu belirlendi. Jae Lee, kocasının kendisini öldüresiye dövdüğünü anlattı. Gözaltına alınan ünlü profesör, ifadesinde eşiyle kavga ettiklerini kabul etse de darp olayını reddetti. Prof. Namkook Lee, ifadesinin ardından İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.Savcılık, Namkook Lee hakkında yürütülen soruşturmayı tamamlandı. Eşini saatlerce darp ederek, vücudunda kalıcı yaralanmaya neden olarak hayati tehlike geçirmesine neden olan Profesör Lee hakkında hakkında, "kasten yaralama, hakaret ve tehdit" suçlarından dava açıldı. 7.5 yıla kadar hapsi istenen Prof. Lee, Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.AYNI zamanda animasyon uzmanı da olan Prof. Namkook Lee, "Scooby Doo", "Space Jam" ve "Goof Troop" gibi popüler çizgi filmlerin mimarlarından...