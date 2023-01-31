Profesör Yusuf Yağcı kalp krizine yenik düştü

Türk kimyager, Prof. Dr. Yusuf Yağcı İTÜ'de görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 700'den fazla uluslararası bilimsel makale kaleme alan, 10 patent sahibi, 6 uluslararası kitabı bulunan, 31 kitapta da bölüm yazan Yusuf Yağcı ayrıca 83 master ve 35 doktora tezi yönetti. Yağcı'nın ölümü İTÜ camiasını yasa boğdu.

"SENİ HİÇ UNUTMAYACAĞIZ"

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Üniversitemizin efsane hocalarından Prof. Dr. Yusuf Yağcı vefat etmiştir. Kıymetli hocamıza Allah'tan rahmet, yakınlarımıza ve İTÜ ailemize başsağlığı dileriz. Seni hiç unutmayacağız" ifadelerine yer verildi. İTÜ Rektörü İsmail Koyuncu da, yayımladığı mesajda, "Başarılarıyla bizleri gururlandıran, neşesi ve enerjisi her daim yüksek olan Prof. Dr. Yusuf Yağcı hocamızın görevi başındayken ani vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, İTÜ ailemize ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" diye yazdı.

TÜBİTAK BİLİM ÖDÜLÜ SAHİBİ

1952 yılında Bursa'da dünyaya gelen Yusuf Yağcı, yüksek lisans ve doktorasını İngiltere'de Liverpool Üniversitesi'nde yaptı. İTÜ'de doçent ve profesör oldu. Yağcı, TÜBA asli üyesi ve Türk Kimya Derneği şeref üyesi olmakla birlikte 1994 yılında TÜBİTAK bilim ödülü aldı. Çalışma hayatında sayısız başarıya imza atan Prof. Dr. Yusuf Yağcı'nın aldığı ödüller ise şöyle:

Türkiye Kimya Derneği Şeref Ödülü (2002)

Elsevier Scopus Ödülü (2007)

Japonya Polimer Derneği Uluslararası Bilim Ödülü (2008)

Elginkan Vakfı Teknoloji Ödülü (2008)

Bilim ve Teknoloji Birliği Kurulu (COMSTECH) Kimya Şeref Ödülü (2010)

Mustafa Parlar Onur Ödülü (2013)

Belçika Polimer Grubu Uluslararası Bilim Ödülü (2018)

Alexander von Humboldt Araştırma Ödülü (2018)