İzmir
'de Ege Üniversitesi (EÜ) Gelişim Psikolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aysun Doğan'ı (55), okulda bıçakla yaralayan öğrenci Batuhan V. (28) tutuklandı. Olay, önceki gün EÜ Fen-Edebiyat Fakültesi önünde meydana geldi. Üniversitenin Gelişim Psikolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aysun Doğan, okulda eğitim gören Batuhan V.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Çenesinden yaralanan Prof. Dr. Doğan, EÜ Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı ve durumu iyi. Geçmişe yönelik çok sayıda psikiyatri kaydı bulunduğu belirtilen Batuhan V., olayda kullandığı suç aleti bıçakla yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Batuhan V. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.