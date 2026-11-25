Ev temizliği çoğu zaman tahmin edilenden daha uzun sürebiliyor. Bir odayı temizleyip diğerine geçmek, toz almak, yüzeyleri silmek ve son olarak yerleri süpürmek derken saatler bir anda geçebiliyor. Ancak profesyonel temizlikçilerin uyguladığı bazı basit yöntemler, bu süreci çok daha pratik hale getirebiliyor.
Bir temizlik şirketinin başkanı olan Michael Silva-Nash, profesyonellerin temizlik yaparken dikkat ettiği önemli ayrıntıları paylaştı. Uzman isme göre temizliğe başlarken yapılan en büyük hatalardan biri, yanlış noktadan işe koyulmak.
TEMİZLİĞE HER ZAMAN YUKARIDAN BAŞLIYORLAR
Profesyonel temizlikçilerin bir eve girdiklerinde ilk dikkat ettikleri şey, temizliğe yukarıdan aşağıya doğru başlamak. Tavan vantilatörleri, yüksek raflar ve üst yüzeyler temizlendikten sonra alt bölümlere geçiliyor. Çünkü yukarıdaki alanlar temizlenirken dökülen toz ve kirler, daha önce temizlenen yüzeyleri yeniden kirletebiliyor.
Silva-Nash, bu yöntemin aynı alanları tekrar temizleme ihtiyacını ortadan kaldırarak zamandan tasarruf sağladığını belirtiyor. Uzman, özellikle zemin temizliğinin en sona bırakılması gerektiğini vurguluyor. Aksi halde raflardan ve diğer yüksek noktalardan düşen tozlar, temizlenen zeminlerin yeniden kirlenmesine neden olabiliyor.
TEMİZLİK ÜRÜNLERİNİN ETKİ GÖSTERMESİNİ BEKLİYORLAR
Profesyonel temizlikçilerin bir diğer önemli alışkanlığı ise temizlik ürünlerini uyguladıktan hemen sonra silmemek. Duş temizleyicisi veya mutfak yağ çözücü gibi ürünlerin yüzeyde bir süre bekletilmesi gerekiyor.
Silva-Nash, ürünlerin etkisini gösterebilmesi için birkaç dakika beklenmesini öneriyor. Bu süre, kir ve yağların çözülmesine yardımcı olurken daha az ovalama ve efor harcanmasını sağlıyor.
KİRLENMEDEN ÖNCE ÖNLEM ALIYORLAR
Temizliği kolaylaştırmanın en etkili yollarından biri, kirin birikmesini önlemek. Uzman, yemek hazırladıktan sonra tezgahın, yemeklerden sonra masanın ve kullanımdan sonra lavabonun silinmesi gibi küçük alışkanlıkların zamanla büyük fark yarattığını söylüyor. Günlük olarak yapılan kısa temizlikler, kir ve lekelerin kalıcı hale gelmesini önleyerek kapsamlı temizlik ihtiyacını azaltıyor. Silva-Nash'e göre amaç kusursuz bir ev yaratmak değil, temizliği daha kolay ve daha az stresli hale getiren alışkanlıklar edinmek.
15 DAKİKALIK ZAMANLAYICI YÖNTEMİNİ KULLANIYORLAR
Profesyonel ismin kendi evinde de uyguladığı yöntemlerden biri, 15 dakikalık temizlik rutini.
Zamanlayıcıyı 15 dakikaya ayarlayan Silva-Nash, bu süre boyunca temizliğe odaklanıyor. Sürenin dolmasıyla birlikte çoğu zaman temizlik moduna girdiğini ve devam etmek istediğini belirten uzman, ihtiyaç duyduğunda zamanlayıcıyı yeniden kurarak temizliğe devam ediyor.