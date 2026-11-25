KİRLENMEDEN ÖNCE ÖNLEM ALIYORLAR

Temizliği kolaylaştırmanın en etkili yollarından biri, kirin birikmesini önlemek. Uzman, yemek hazırladıktan sonra tezgahın, yemeklerden sonra masanın ve kullanımdan sonra lavabonun silinmesi gibi küçük alışkanlıkların zamanla büyük fark yarattığını söylüyor. Günlük olarak yapılan kısa temizlikler, kir ve lekelerin kalıcı hale gelmesini önleyerek kapsamlı temizlik ihtiyacını azaltıyor. Silva-Nash'e göre amaç kusursuz bir ev yaratmak değil, temizliği daha kolay ve daha az stresli hale getiren alışkanlıklar edinmek.