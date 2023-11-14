"Protesto ediyorum" dedi koltuk altına kıl dövmesi yaptırdı! Gören şoke oluyor

Geçtiğimiz günlerde bir sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan videoda genç bir kadının koltuk altına dövme yaptırdığı görülüyor. Dövmenin bu ilginç konumu kadar çizimi de bir hayli ilginç.
Koltuk altına yapılan bu dövme adeta koltuk altındaki tüyler gibi görünüyor. Vücudundaki tüyleri almaktan hoşlanmayan ve bu durumu protesto eden kadın, derdine bir cevap olarak belirgin ve gerçekçi koltuk altı tüylerini dövme olarak yaptırmış.
KOLTUK ALTINA DÖVME TEHLİKELİ Mİ?
Yakın zamanda ortaya çıkan trendlerden biri olan koltuk altı dövmeleri ise aslında oldukça tehlikeli olabilir. Konu hakkında konuşan Dr. Pauline J. Jose, koltuk altına dövme yaptırmanın gerçekten risk olduğu belirtti.
Bu bölgede bulunan lenflere vurgu yapan doktor, "Dövme pigmentleri lenfatik sistem boyunca seyahat eder" diye açıklıyor. Dr. Jose, "Koltuk altı bölgesinde lenf düğümleri çok olduğundan, yapılan dövme bu lenf düğümlerini pigmentleyebilir ve kanser belirtilerin, taklit edebilir veya kanser teşhisinin konulmasını zorlaştırabilir."
Dr. Josse Koltuk altı dövmelerinin melanom geliştiren kişiler için özellikle sorunlu olabileceğini söylüyor çünkü pigmentli lenf düğümleri metastaz gibi görülebilmektedir. "Tüm bu pigmentli lenf düğümleri ve bunların sağladığı derinin şüpheli göründüğünde ise biyopsi yapılması gerekebilir" dedi.