Provokatif paylaşımda bulunan 2 şüpheli tutuklamaya sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan aralarında İstanbul İBB Başkanı şüpheli Ekrem İmamoğul olmak üzere 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilen yolsuzluk ve terör soruşturmaları ile ilgili sosyal medya platformları üzerinden halkı kin ve düşmanlığa tahrik, suç işlemeye alenen tahrik suçları ve diğer suç teşkil eden, kamu düzenini ve kamu barışını bozmaya yönelik provokatif ve manipülasyon içeren paylaşımlarda bulunan isimler hakkında soruşturma başlatıldığını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından duyurulmuştu.

PROVOKATİF PAYLAŞIMDA BULUNAN 2 ŞÜPHELİ TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ

Tespit edilen hesap sahibi şüpheliler hakkında yapılan soruşturmalar kapsamında, gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri İstanbul Adliyesi'nde savcılığa ifade verdi. İfadenin ardından iki şüpheli "Suç İşlemeye Alenen Tahrik" suçundan tutuklanmaları talebi ile İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.