PSG Barcelona maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi’nde kritik maç!

Paris Saint-Germain ile Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında 20 Ekim Salı günü kozlarını paylaşacak. Her iki takımın da 6 puanla mücadele edeceği maçın başlama saati ve canlı yayın adresi futbolseverler tarafından araştırılıyor. Paris'te oynanacak karşılaşmada iki ekip, galibiyet serisini sürdürmek için sahaya çıkacak.
Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında oynanacak PSG-Barcelona maçına ilişkin bilgiler şu şekilde:
Karşılaşma: Paris Saint-Germain - Barcelona
Maç tarihi: 20 Ekim 2026 Salı
Başlama saati: 22.00 (Türkiye saati)
Oynanacağı yer: Parc des Princes Stadı, Paris
Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı iki maçtan da galibiyetle ayrılan PSG ve Barcelona, üçüncü hafta öncesinde 6 puana ulaştı. Luis Enrique'nin çalıştırdığı Paris ekibi, ikinci haftada Manchester City'yi deplasmanda 4-2'lik skorla geçti. Barcelona da İstanbul'da Galatasaray'ı 4-1 mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti.