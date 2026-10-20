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Giriş Tarihi: 20.10.2026 09:35

PSG Barcelona maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi'nde kritik maç!

PSG ile Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında karşılaşacak. İlk iki maçından galibiyetle ayrılan ekipler, Paris’te 3 puan için sahaya çıkacak. 20 Ekim 2026 Salı günü Parc des Princes’te oynanacak mücadele öncesinde maçın başlama saati ve yayın kanalı merak ediliyor.Peki, PSG, Barcelona maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

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PSG Barcelona maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi’nde kritik maç!
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Paris Saint-Germain ile Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında 20 Ekim Salı günü kozlarını paylaşacak. Her iki takımın da 6 puanla mücadele edeceği maçın başlama saati ve canlı yayın adresi futbolseverler tarafından araştırılıyor. Paris'te oynanacak karşılaşmada iki ekip, galibiyet serisini sürdürmek için sahaya çıkacak.

PSG-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında oynanacak PSG-Barcelona maçına ilişkin bilgiler şu şekilde:

Karşılaşma: Paris Saint-Germain - Barcelona

Maç tarihi: 20 Ekim 2026 Salı

Başlama saati: 22.00 (Türkiye saati)

Oynanacağı yer: Parc des Princes Stadı, Paris

PSG-BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi mücadelesi Tabii Spor ekranlarından yayınlanacak.

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PSG VE BARCELONA 6 PUANLA KARŞI KARŞIYA GELİYOR

Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı iki maçtan da galibiyetle ayrılan PSG ve Barcelona, üçüncü hafta öncesinde 6 puana ulaştı. Luis Enrique'nin çalıştırdığı Paris ekibi, ikinci haftada Manchester City'yi deplasmanda 4-2'lik skorla geçti. Barcelona da İstanbul'da Galatasaray'ı 4-1 mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU

  1. PSG – 6 puan
  2. Barcelona – 6 puan
  3. Aston Villa – 6 puan
  4. Stuttgart – 6 puan
  5. Liverpool – 6 puan
  6. Sporting Lizbon – 6 puan
  7. Arsenal – 6 puan
  8. Real Madrid – 6 puan
  9. Real Betis – 6 puan
  10. Bayern Münih – 4 puan
  11. Shakhtar Donetsk – 4 puan
  12. Como – 3 puan
  13. Manchester United – 3 puan
  14. Villarreal – 3 puan
  15. Atletico Madrid – 3 puan
  16. Club Brugge – 3 puan
  17. Manchester City – 3 puan
  18. Borussia Dortmund – 3 puan
  19. Lens – 3 puan
  20. AEK – 3 puan
  21. RB Leipzig – 3 puan
  22. Sabah – 3 puan
  23. Feyenoord – 3 puan
  24. Bodø/Glimt – 3 puan
  25. Roma – 1 puan
  26. PSV – 1 puan
  27. Viking – 1 puan
  28. Fenerbahçe – 1 puan
  29. Inter – 0 puan
  30. Porto – 0 puan
  31. Slavia Prag – 0 puan
  32. Napoli – 0 puan
  33. LASK Linz – 0 puan
  34. Lille – 0 puan
  35. Galatasaray – 0 puan
  36. Slovan Bratislava – 0 puan
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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PSG Barcelona maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi'nde kritik maç!
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