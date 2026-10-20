PSG Barcelona maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi’nde kritik maç!

Paris Saint-Germain ile Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında 20 Ekim Salı günü kozlarını paylaşacak. Her iki takımın da 6 puanla mücadele edeceği maçın başlama saati ve canlı yayın adresi futbolseverler tarafından araştırılıyor. Paris'te oynanacak karşılaşmada iki ekip, galibiyet serisini sürdürmek için sahaya çıkacak.