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Giriş Tarihi: 22.3.2022

Psikolog anneden geriye gözü yaşlı 4 çocuk kaldı

ERDOĞAN YAPIK ERDOĞAN YAPIK
Psikolog anneden geriye gözü yaşlı 4 çocuk kaldı
İKİZ, üçüz, dördüz çocuklara yönelik farkındalığı artırmak adına 2011'de Çoğul Çocuklar Platformu'nu kuran üçüz çocuk annesi 44 yaşındaki Uzman Psikolog ve Terapist Aile Danışmanı Serpil Sare Emek, 4 Mart'ta koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Üçüzler Nimetullah Emre, Hikmetullah Efe ve Kudretullah Eren'in (21) ve Kısmet Rana'nın (18) annesi olan Emek'in vefatı, hayatına dokunduğu 9 bine yakın aileyi de yasa boğdu. 26 yıl boyunca aynı yastığa baş koyduğu eşini kaybetmenin acısını yaşayan Ziraat Katılım Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Esfa Emek, "Çok çalışkan, hâlâ doktorasına sürdüren, hayatını çoğul çocuklara vakfeden biriydi. ABD'den, İsviçre'den dünyanın pek çok ülkesinden taziye için arayanlar oldu" dedi. Emek'in, 1 aydır Kovid tedavisi gördüğü, iki doz aşıya rağmen hayatını kaybettiği ifade edildi.

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Psikolog anneden geriye gözü yaşlı 4 çocuk kaldı
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