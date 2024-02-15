PUBG dolandırıcılığına 10 yıl istendi

Ankara'da Batıkan Y., çevrimiçi savaş oyunu olan Pubg'de internet üzerinden sanal karakter satıldığını öğrenmesi üzerine Serhat T. ve Mervan K. ile iletişime geçti. Batıkan Y, 8 bin 500 lira karşılığında karakterin satışı üzerine şüphelilerle anlaştı. Babasının kredi kartından anlaştıkları parayı şüphelilere gönderen Batıkan Y. aradan birkaç gün geçmesine rağmen oyun karakterini alamadı. Şüphelilerin telefonlarını kapatması üzerine Batıkan Y, internet üzerinden oyun karakteri satış vaadiyle dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Serhat T. ve Mervan K. hakkında, 'Banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, para transferinin gerçekleştiği hesabın sahibi şüpheli Serhat T. ifadesinde, müştekiyi tanımadığını internet üzerinden oyun satışı yapmadığını söyledi. Banka kartlarını ve 7 ayrı banka hesabının şifrelerini şüpheli Mervan K'ye 4 bin 500 lira karşılığında kiraladığını ileri süren Serhat T, kartları Mervan K'nin kullandığını iddia etti. Şüpheli Mervan K. de suça konu banka hesaplarını, E.D. ve M.O.B'ye verdiğini, şüpheli Serhat T'nin de bu olayda bilgisi olduğunu savundu. Serhat T'nin banka kartlarını, bu kişilere vermesine aracılık ettiğini ileri süren Mervan K, suçlamaları kabul etmedi.

BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

İddianamede, Serhat T. ve Mervan K'nin savunmalarında birbirlerini suçladıkları ancak atılı suçu birlikte işlediklerinin sabit olduğu belirtildi. Müştekiye taahhüt ettikleri oyun karakterini göndermeyen şüphelilerin, müştekinin suçtan kaynaklanan zararını da karşılamadıkları kaydedilirken şüphelilerin dolandırıcılık suçunu nitelikli şekilde gerçekleştirdikleri aktarıldı.