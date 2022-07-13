PUBG Mobile’a yeni güncelleme yolda! PUBG Mobile 2.1 güncellemesi ne zaman gelecek? İşte PUBG Mobile yeni güncelleme tarihi, özellikleri ve boyutu

Dünyanın en çok oynanan hayatta kalma oyunu olan PUBG'ye dev bir güncelleme geliyor. Masaüstünde fırtına estirdikten sonra Mobile (iOS ve Android) olarak da kullanıcı deneyimine açılan PUBG Mobile'a 2.1 güncellemesinin geldiği duyuruldu. Duyuru sonrası oyunun meraklıları, PUBG Mobile 2.1 güncellemesi hakkında detayları araştırmaya başladı. Yeni güncelleme ile birlikte gelen özellikler ve güncelleme ödülünün ne olduğu merak ediliyor. PUBG Mobile 2.1 güncellemesi ile oyundaki eksiklikler giderilecek ve yenilikler oyunculara sunulacak. Peki, PUBG Mobile 2.1 güncellemesi ne zaman yapılacak? İşte PUBG Mobile 2.1 güncelleme tarihi ve özellikleri…
PUBG MOBILE 2.1 GÜNCELLEMESİ NE ZAMAN?
Krafton Game Union ve Tencent tarafından geliştirilen PUBG Mobile 2.1 güncellemesi kullanıcılar tarafından merakla bekleniyor. Oyundaki eksikliklern giderildiği, yeniliklerin de oyunseverlere sunulacağı PUBG Mobile 2.1 güncellemesi, 11 Temmuz 2022 Pazartesi saat 11.00'de yayınlanmaya başladı. Ancak yeni güncellemenin App Store ve Google Play'e 13 Temmuz'da geleceği bildirildi.
Mobil cihazında yeterli alan bulunan ve ağ başlantısı açık olan kullanıcılar PUBG Mobile 2.1 güncellemesini yükleyebiliyor. PUBG Mobile güncellemesi oyun hizmetini kesintiye uğratmıyor.
Apple App Store: 13 Temmuz 01:00 (UTC +0)
Oyunun resmi web sitesinde APK: 13 Temmuz, 01:45 (UTC +0)
Google Play Store: 13 Temmuz 04:00 (UTC +0)
GÜNCELLEME ÖDÜLÜ NEDİR?
11-17 Temmuz (UTC+0) tarihleri arasında oyunu güncelleyenlere 3.000 BP, 100 AG ve Vahşi Coşku Başlığı(3g) ödülü verilecek.
Önemli Güncellemeler
1. Yeni Temalı Mod: Antik Gizem: Yükseliş başladı! İmparator Tapınağının sırlarını keşfet!
2. BLACKPINK'in ilk global sanal konseri PUBG MOBILE'da! Yeni iş birliği şarkısının ilk yayınını kaçırma!
3. Yenilenen Sohbet Özelliği: Sohbet özelliğini tek dokunuşla aç ve arkadaşlarınla gerçek zamanlı sohbetin tadını çıkar!
Temalı Oyun Modu - Antik Gizem: Yükseliş
Firavunun dönüşüyle altın rengi kumlar havayı dolduruyor. Antik Gizemin sırlarını keşfet!
PUBG MOBILE 2.1 GÜNCELLEMESİYLE GELEN YENİLİKLER
Sosyal
Eğlence Parkı
1. Orta mesafe atış poligonu, keskin nişancı atış poligonu vb. gibi daha fazla menzilli atış talimi seçeneği eklendi.
2. Bir Set Deneme Sandığı eklendi. Eğlence Parkında nadir setleri denemek için görevleri tamamla.
3. 2 adet güzel ve nadir Gökyüzü eklendi. Farklı Eğlence Parklarını ziyaret etmeye devam et, bakalım görebilecek misin?
4. Daha rahatlatıcı bir deneyim sunabilmek adına Eğlence Parkının paket büyüklüğü iyileştirilerek daha fazla sıkıştırıldı!
Sohbet Odası
Arkadaşları sohbete hızlı bir şekilde davet edebilmek için Arkadaş Davet Et ve Davet Kartı özellikleri eklendi. Gerçek zamanlı sesli mesajlaşma özelliği ile arkadaşlarınla özgürce konuş!
Sonuç İyileştirmeleri
1. Artık farklı önemli anlar yaşandığında çeşitli madalyalar kazanılabilir. Sende bu nadir madalyalardan hangileri var?
2. Bir maçtan kendisi ayrılan oyuncular hâlâ savaşmaya devam eden takım arkadaşlarını artık görebilecekler ve sonuç ekranında kendilerini yalnız hissetmeyecekler.
3. Daha fazla içerik eklemek amacıyla sonuç ekranındaki unvanlar üzerinde tekrar çalışıldı. Oyuncular unvanların üzerine dokunduklarında unvan açıklamalarını görebilecekler.
4. Sonuç ekranına Hareket butonları eklendi. Oyuncular bu butonları kullanarak sonuç ekranında dans edebilir ve takım arkadaşlarıyla kutlama yapabilirler.
5. Eklenen Tümünü Beğen butonu ile takım arkadaşlarına tek dokunuşla hemen Beğeni gönderebilirsin. Takım arkadaşlarına bir Beğeni gönder!
Önemli Anlar
Önemli Anlara durum kaplamaları eklendi, böylece oyuncular kendi durumlarına daha kişisel dokunuşlar yapabilirler!
DİĞER İYİLEŞTİRMELER
1. Silvanus Zırh-X
Silvanus Zırh-X'i (6 Yıldızlı) elde eden oyuncular artık maskeyi envanterlerinde ayrı olarak giyebilirler.
2. Abonelikler
Abonelik özelliği yenilendi ve bazı tek amaçlı kuponlar genel kupon olarak güncellendi. Her gün ilk Klasik Sandık için %75'e varan indirim elde et. İlk kez abone olma ödülü güncellendi.
3. Temel Deneyim
Hava yardımıyla gelen yeni keskin nişancı tüfeği AMR eklendi ve Hafif Makineliler ile taarruz tüfekleri tekrar dengelendi.
Artık Metro Royale çok oyunculu modunda oynamak için 80 veya üzeri Liyakat gerekecek.
Bireysel Eğitim Sahasına Ayak Sesi Eğitimi ile Silah Sesi Eğitimi eklendi ve kişiselleştirilebilir özel eğitim etkinleştirildi.
Kontrol sekmesine "Buluta Kaydet" işlevi eklendi, böylece ayarlar farklı cihazlarda senkronize edilebilecek.
İndirme deneyimini iyileştirmek amacıyla kaynakların indirildiği ve silindiği Kaynak İndirme Merkezi güncellenerek Kaynak Yönetim Merkezi hâline getirildi.
Sonuç ekranındaki grafikler ve paylaşılan sonuç resmi iyileştirildi.
Yanlışlıkla bir butona basma ihtimalini azaltmak amacıyla maç içi buton kontrolleri iyileştirildi.
Livik'teki kaplıcaların yüzeyinde kurşun deliklerinin ortaya çıkması sorunu düzeltildi
Livik'teki bazı duvar ve pencerelere tırmanırken yaşanan olağan dışı hareketler düzeltildi
Metro Royale'deki çatışma alanının dışında yüzebilme sorunu düzeltildi
PUBG MOBILE NEDİR?
Çok oyunculu bir video oyunu olan PUBG: Battlegrounds, 2000 yapımı bir Japon filmi olan Battle Royale'den ilham alarak geliştirildi. Bir hayatta kalma oyunu olan PUBG Mobile'da oyuncular oyuna bir uçağın içerisinde başlar ve paraşütle atlayarak bir adaya inerler. Burada buldukları çeşitli silah ve araçlarla rakiplerini oyun dışı bırakmaya çalışan kullanıcılardan en sona kalan oyuncu veya takım kazanan olur.