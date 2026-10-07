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Giriş Tarihi: 7.10.2026 01:13 Son Güncelleme: 7.10.2026 01:16

Pursaklar’da uygulama yapan polislere silahlı saldırı: 1 polis şehit

Ankara’nın Pursaklar ilçesinde uygulama yapan polis ekiplerine ateş açıldı. Saldırıda bir polis memuru şehit olurken, uyuşturucu etkisinde oldukları değerlendirilen 3 saldırgan, kaçtıkları araçla birlikte yakalandı. Şüphelilerden biri çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.

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Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Pursaklar’da uygulama yapan polislere silahlı saldırı: 1 polis şehit
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Olay, Pursaklar'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulama sırasında meydana geldi. Uygulama yapan polislerin üzerine bir araçtan silahla ateş açıldı. Saldırıda bir polis memuru ağır yaralandı. Yaralı polis, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

3 SALDIRGAN YAKALANDI

Saldırının ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kaçan şüpheliler, olayda kullandıkları araçla birlikte yakalandı. Uyuşturucu etkisinde oldukları değerlendirilen 3 saldırgandan biri, polis ekipleriyle çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, saldırının tüm yönleriyle araştırıldığı bildirildi.

#ANKARA #PURSAKLAR
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Pursaklar’da uygulama yapan polislere silahlı saldırı: 1 polis şehit
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