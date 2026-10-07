Pursaklar’da uygulama yapan polislere silahlı saldırı: 1 polis şehit

Olay, Pursaklar'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulama sırasında meydana geldi. Uygulama yapan polislerin üzerine bir araçtan silahla ateş açıldı. Saldırıda bir polis memuru ağır yaralandı. Yaralı polis, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

3 SALDIRGAN YAKALANDI

Saldırının ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kaçan şüpheliler, olayda kullandıkları araçla birlikte yakalandı. Uyuşturucu etkisinde oldukları değerlendirilen 3 saldırgandan biri, polis ekipleriyle çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, saldırının tüm yönleriyle araştırıldığı bildirildi.