Olay, gece saatlerinde Yunus Emre Mahallesi'nde yaşandı. Rabia Yeşildal ve sevgilisi Necati Doğanay arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma üzerine Doğanay, araç içerisinde genç kadına tabanca ile 2 el ateş etti. Rabia'nın hareketsiz kaldığını gören Doğanay, araçla birlikte yakınlardaki jandarma noktasına giderek sevgilisini vurduğunu söyledi.
Araçta kanlar içerisine genç kadını gören ekiplerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Rabia Yeşildal'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Katil zanlısı Necati Doğanay ise olayın gerçekleştirdiği yerin polis mıntıkası olması nedeniyle emniyet güçlerine teslim edildi. Doğanay'ın evli ve 3 çocuğunun olduğu öğrenildi.
Necati Doğanay'ın ifadesinde, Rabia'nın hamile olduğunu söylediği, hamilelik test fotoğraflarını eşine gönderdiğini, bunun üzerine bu konuyu konuşmak üzere bir araya geldiklerini, fotoğrafları eşine neden sorduğunu ve akabinde araçta tartıştıklarını, Rabia'nın araçtaki silahı aldığını, kendisinin de elindeki silahı almak isterken yaşanan arbede de silahın ateş aldığını söylediği ileri sürüldü. Soruşturma sürüyor.