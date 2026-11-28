Necati Doğanay'ın ifadesinde, Rabia'nın hamile olduğunu söylediği, hamilelik test fotoğraflarını eşine gönderdiğini, bunun üzerine bu konuyu konuşmak üzere bir araya geldiklerini, fotoğrafları eşine neden sorduğunu ve akabinde araçta tartıştıklarını, Rabia'nın araçtaki silahı aldığını, kendisinin de elindeki silahı almak isterken yaşanan arbede de silahın ateş aldığını söylediği ileri sürüldü. Soruşturma sürüyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!