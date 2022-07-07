Rabia Soytürk kimdir, kaç yaşında, hangi dizi ve filmlerde oynadı? Duy Beni dizisinin Ekim’i Rabia Soytürk’ün hayatı

Dizi oyuncusu Rabia Soytürk dizileri ile gündeme gelen isimler arasında bulunuyor. Star Tv'de bu akşam ilk bölümüyle yayınlanacak olan Duy Beni dizisinde Ekim karakterini canlandıracak olan ünlü oyuncuyla ilgili olarak "Rabia Soytürk kimdir, nereli ve sevgilisi kim?" gibi sorular cevap bekliyor. İşte herkesin merakla beklediği o cevaplar!