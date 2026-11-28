Olay, saat 03.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. 2 çocuk annesi Rabia Yeşildal, evine gelen sevgilisi Necati Doğanay'ın evli ve 3 çocuğu olduğu öğrenince aralarında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından Doğanay, Pınar Mahallesi'nde annesi oturan Yeşildal'ı ona götürebileceğini söyledi. Bunun üzerine Rabia Yeşildal, Doğanay ile birlikte evden çıkıp otomobile bindi. Necati Doğanay bu sırada belinden çıkardığı tabanca ile Yeşildal'a ateş etti. Başından vurulan 2 çocuk annesi Rabia Yeşildağ hayatını kaybetti.