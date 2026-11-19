Kayısı kıvamı için 5 - 6 dakika beklemeniz yeterli olacaktır

Beşinci ve altıncı dakikalar arasında yumurtanın akı tamamen pişerken, sarısı dağılmadan yumuşak ve parlak bir kıvam alır. Ne çok çiğ ne de kuru olan bu ayar, kahvaltı sofralarının en çok tercih edilen sonucudur.