Buzdolabından yeni çıkan soğuk yumurtayı doğrudan sıcak suya koymak, kabuğun anında çatlamasına yol açıyor. Haşlamadan önce yumurtaları 10-15 dakika tezgahta bekletmek hem çatlamayı önler hem de içinin eşit pişmesini sağlar.
En sık yapılan hatalardan biri, süreyi ocağı yakar yakmaz tutmaya başlamaktır. Doğru kıvamı yakalamak için tenceredeki su kaynamaya başladığı an saate bakmalı, ardından ocağın altını hafifçe kısmalısınız.
Su kaynadıktan sonra 3 ila 4 dakika haşlanan yumurtanın akı hafifçe toparlanır, sarısı ise tamamen akışkan kalır. Özellikle sıcakken ekmek banarak yemeyi sevenler için en ideal süre budur.
Beşinci ve altıncı dakikalar arasında yumurtanın akı tamamen pişerken, sarısı dağılmadan yumuşak ve parlak bir kıvam alır. Ne çok çiğ ne de kuru olan bu ayar, kahvaltı sofralarının en çok tercih edilen sonucudur.
Sekiz ile on dakika arasında bekletilen yumurtanın hem akı hem de sarısı tamamen sertleşir. Özellikle dilimleyerek servis etmek, sandviç ya da salata hazırlamak istiyorsanız bu süreyi tercih edebilirsiniz.
Yumurtayı gereğinden fazla kaynatmak, sarısının kurumasına ve etrafında gri-yeşil bir halka oluşmasına yol açar. Bu görüntü yumurtanın bozulduğunu göstermez ama hem tadını hem de dokusunu olumsuz etkiler.
Soğuk su İstediğiniz dakika dolduğunda yumurtayı sıcak suyun içinde bırakırsanız kendi ısısıyla pişmeye devam eder. Tencereden alır almaz soğuk su dolu bir kaseye almak, içindeki pişmeyi anında durdurur.