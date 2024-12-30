‘Rahmet ve bereket mevsimi’ üç aylar yarın başlıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimiyle birlikte üç ayların bu yıl idrak edileceği tarih belli oldu. İslam âleminin manevi atmosferi doyasıya yaşayacağı, rahmet ve bereket mevsimi üç ayların başlangıcı yeni yılda 1 Ocak Çarşamba gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı'nın müjdecisi olan üç ayların başlangıcı olan recep ayını şaban ve ramazan ayları takip edecek. Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) recep ayına girdiğinde şöyle dua ederdi: "Allah'ım, recep ve şabanı bize mübarek kıl ve bizi ramazana ulaştır." Ayrıca Hz. Peygamber, "Recep Allah'ın ayı, şaban benim ayım, ramazan da ümmetimin ayıdır."2025 yılı dini günler şu şekilde düzenlendi: Recep ayının ilk günü 1 Ocak 2025 Çarşamba. Regaip Kandili, 2 Ocak Perşembe. Miraç Kandili, 26 Ocak Pazar. Berat Kandili, 13 Şubat Perşembe. Ramazan ayının başlangıcı, 1 Mart Cumartesi. Kadir Gecesi, 26 Mart Çarşamba. Ramazan Bayramı ise 30, 31 Mart ve 1 Nisan 2025'te gerçekleşecek.