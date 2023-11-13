Mehmed Zahid Kotku’nun kızı Hacer Muhterem Coşan hayatını kaybetti

Rahmetli Mehmed Zahid Kotku Hocaefendi'nin kızı, Mahmud Esad Coşan Hocaefendi'nin eşi ve Muharrem Nureddin Coşan Hocaefendi'nin annesi Hacer Muhterem Coşan Hanımefendi bugün hayatını kaybetti.
"SALİHA HATUNLARDAN BİR ÖRNEK"
Muharrem Nureddin Coşan, annesinin vefatı üzerine yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: "Sevgili annem, yüreği ömrü boyunca tek hak din olan İslam yolunda sevdayla atarak, metanet ve dirayet timsali karakteriyle saliha hatunlara asil bir örnek olarak yaşadı. Dünya hayatını bu Pazartesi günü tamamladı, mekânı Firdevs Ala olsun."
CENAZE NAMAZI EYÜP SULTAN CAMİİ'NDE
Hacer Muhterem Coşan'ın cenaze namazı 14 Kasım Salı (yarın) günü, Eyüp Sultan Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacağı öğrenildi. Cenaze namazının kılınması ardından Eyüp Sultan Kabristanlığına defnedilecek.