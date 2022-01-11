Rakım 1959, sıcaklık eksi 25! Donmuş gölde balık avı

Denizden bin 959 metre yükseklikteki Çıldır Gölü'nün yüzeyi, hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 25 dereceye kadar düşmeye başlayınca buzla kaplandı. Hava durumuna göre Aralık sonunda buz tutmaya başlayan Çıldır Gölü, Mart ayının son günlerine kadar buzla örtülüyor.

Bölgedeki balıkçılar, 123 bin metrekare alana sahip Çıldır Gölü'nde oluşan buz tabakası 25 santimetreye ulaşınca Eskimo usulü balık avına başlıyor. Ardahan'ın Çıldır ilçesinde Akçakalee Köyü'nde yaşayan Turhan Kılıç, ailesinin geçimini Çıldır Gölü'nde sağlıyor. Dondurucu soğukta göl üzerine açtığı deliklere ağ bırakan Kılıç'ın bu yıl bereketli bir sezon geçirmek istiyor.

HAYDİ RASTGELE

Çıldır Gölü'nün hemen kenarına inşa ettiği mütevazı lokantasında bir yandan balıkçılık yapan Kılıç ailesi diğer yandan da bölgeye gelen turistlere yöreyi tanıtıyor. Turan Kılıç, bazen yürüyerek bazen de atlı kızakla buzla kaplı gölün orta kısmına doğru ilerliyor.

Ağlarını suyun derinliklerine bırakan Kılıç, evine dönerek gün aşırı balıkların ağa takılmasını bekliyor. Heyecanlı bekleyişin ardından ağların başına geçen Turan Kılıç ve Oğlu Kurtuluş Kılıç, 'Rastgele' diyerek göle bıraktıkları ağları çekiyor. Ağa takılan balıkları toplayan Kılıç ailesi, balıkları aldıktan sonra ağı tekrardan suya bırakıyor.

BUZLU VE LEZZETLİ

Kışın buz altından çıkan balıkların daha lezzetli olduğunu anlatan Turan Kılıç, "Çıldır Gölü'nde pullu sazan, sarı balık dediğimiz tatlı su kefali, şafak balığı, alabalık, kızılkanat, karabalık, murza balığı, aynalı sazan çıkıyor. Bu balıkları müşterilerimize sunuyoruz. Sarıbalık daha lezzetli olduğu için gelen turistlere özellikle onlardan ikram ediyoruz, Türkiye'de en lezzeti Sarıbalık Çıldır Gölü'nde tutulur" dedi.

"KIŞ TURİZMİNİN İNCİSİ"

Kış aylarında göle binlerce yerli ve yabancı turistin geldiğine söyleyen, "Çıldır Gölü'nde 20 Mart'a kadar buzun üzerinde Eskimo usulü, ilkbaharda buzlar çözülünce de teknelerle balıkçılık yapıyoruz.

Bu sene göl çok güzel dondu, inşallah kış turizmine de faydalı olur. Çıldır Gölü, aynı zamanda Kars ve Ardahan'ın kış turizminin bel kemiğidir ve incisidir" diye konuştu.

ATLI KIZAKLARLA GÖL TURU

Geçimini Çıldır Gölü'nde sağlayan Kılıç ailesi daha sonra bir yerli turist kafilesi ağırladı. Türkiye'nin farklı noktalarından gelen insanlar, donmuş göl üzerinde bol bol fotoğraf çektirdi.

Ardahan-Kars Türküleri eşliğinde halay çekti, Kılıç ailesi ile birlikte donmuş gölden balık çıkarttı. Kurtuluş Kılıç'ın kullandığı atlı kızak ile göl üzerinde gezintiye çıktı. Kurtuluş Kılıç da "Yerli ve yabancı turistler nasıl ağ döktüğümüzü merak ediyor. Biz de turistlere ağ dökümünü, ağ çekimini gösteriyoruz. Göl üzerinde atlı kızaklarla gezintiye çıkarıyoruz" diye konuştu.