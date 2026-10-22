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Giriş Tarihi: 22.10.2026 15:25

Ramazan ayı ne zaman başlayacak, ilk oruç hangi gün tutulacak? 2027 Diyanet dini günler takvimi!

Oruç ibadetini yerine getirecek milyonlarca kişi için ilk sahur gecesi ve Ramazan Bayramı tarihleri Diyanet'in dini günler takviminde yerini aldı. Diyanet'in 2027 takvimini açıklamasıyla birlikte "Ramazan ayı ne zaman başlayacak?" sorusu yanıt buldu. İşte, ilk oruç tarihi ve bayram tarihleri...

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Ramazan ayı ne zaman başlayacak, ilk oruç hangi gün tutulacak? 2027 Diyanet dini günler takvimi!
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2027 yılında 11 ayın sultanı Ramazan, şubat ayında karşılanacak. Diyanet İşleri Başkanlığının yayımladığı takvimle ilk sahura kalkılacak gece ve oruç tutulacak ilk gün belli oldu. Müslümanlar, kış mevsimine denk gelen Ramazan'da oruç ibadetini yerine getirecek.

2027 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığının 2027 dini günler takvimine göre Ramazan ayı, 8 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Hicri takvimin 1448 yılına denk gelen Ramazan, 8 Mart Pazartesi günü sona erecek. Böylece Müslümanlar, 2027 yılında 29 gün boyunca oruç tutacak.

İLK SAHURA HANGİ GECE KALKILACAK?

Ramazan'ın ilk orucunu tutacak Müslümanlar, 7 Şubat Pazar'ı 8 Şubat Pazartesi'ye bağlayan gece sahura kalkacak. İlk teravih namazı da 7 Şubat Pazar akşamı kılınacak. Sahurun ardından imsak vaktiyle başlayacak oruç ibadeti, 8 Şubat Pazartesi akşamı ezanın okunmasıyla sona erecek.

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KADİR GECESİ NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olarak kabul edilen Kadir Gecesi, 5 Mart 2027 Cuma günü idrak edilecek. Ramazan'ın 27. gecesine denk gelen bu mübarek gecede camilerde ve evlerde dualar edilerek ibadetler yerine getirilecek.

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2027 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ramazan'ın tamamlanmasının ardından üç gün sürecek bayram başlayacak. Diyanet takvimine göre Ramazan Bayramı'nın ilk günü 9 Mart 2027 Salı tarihine denk geliyor.

Bayram öncesindeki arefe günü 8 Mart Pazartesi olacak. Ramazan Bayramı'nın ikinci günü 10 Mart Çarşamba, üçüncü ve son günü ise 11 Mart Perşembe günü kutlanacak.

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