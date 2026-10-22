Ramazan ayı ne zaman başlayacak, ilk oruç hangi gün tutulacak? 2027 Diyanet dini günler takvimi!

KADİR GECESİ NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olarak kabul edilen Kadir Gecesi, 5 Mart 2027 Cuma günü idrak edilecek. Ramazan'ın 27. gecesine denk gelen bu mübarek gecede camilerde ve evlerde dualar edilerek ibadetler yerine getirilecek.