ÜÇ AYLAR BAŞLANGIÇ TARİHİ 2026: Üç aylar ne zaman başlayacak, ilk kandil hangi gün?

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İslam alemi için rahmet, bereket ve ibadet ayları olarak kabul edilen üç aylar, 10 Aralık 2026 Perşembe günü başlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığının yayımladığı dini günler takvimine göre hicri 1448 yılının Recep ayına girilmesiyle manevi hazırlık dönemi de başlıyor.

Recep ve Şaban aylarının ardından Müslümanlar, on bir ayın sultanı Ramazan'a kavuşacak. Bu yıl aralık ayında başlayacak mübarek dönem, 2027 yılının ilk aylarında kandil geceleri ve Ramazan ibadetleriyle devam edecek.