Haberler Yaşam Haberleri ÜÇ AYLAR BAŞLANGIÇ TARİHİ 2026: Üç aylar ne zaman başlayacak, ilk kandil hangi gün?
Giriş Tarihi: 10.10.2026 14:22

ÜÇ AYLAR BAŞLANGIÇ TARİHİ 2026: Üç aylar ne zaman başlayacak, ilk kandil hangi gün?

Recep, Şaban ve Ramazan aylarının yaklaşmasıyla İslam aleminde manevi hazırlıklar da başladı. Kandil gecelerini ibadetle geçirmek ve Ramazan'a hazırlanmak isteyenler, üç ayların başlangıcını beklerken dini günler takvimi de yeniden gündeme geldi. Peki, üç aylar ne zaman başlayacak, ilk kandil hangi gün? İşte, Diyanet'in 2026 dini günler takvimine ilişkin ayrıntılar...

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ÜÇ AYLAR BAŞLANGIÇ TARİHİ 2026: Üç aylar ne zaman başlayacak, ilk kandil hangi gün?
  • ABONE OL

Hicri takvime göre belirlenen dini günler, miladi takvimde her yıl farklı tarihlere denk geliyor. Müslümanlar için özel bir yere sahip olan bu dönemde dualar ve ibadetlerle taçlandırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığının yayımladığı takvimle birlikte mübarek gecelerin ve Ramazan'a uzanan dönemin tarihleri de belli oldu.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İslam alemi için rahmet, bereket ve ibadet ayları olarak kabul edilen üç aylar, 10 Aralık 2026 Perşembe günü başlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığının yayımladığı dini günler takvimine göre hicri 1448 yılının Recep ayına girilmesiyle manevi hazırlık dönemi de başlıyor.

Recep ve Şaban aylarının ardından Müslümanlar, on bir ayın sultanı Ramazan'a kavuşacak. Bu yıl aralık ayında başlayacak mübarek dönem, 2027 yılının ilk aylarında kandil geceleri ve Ramazan ibadetleriyle devam edecek.

ÜÇ AYLARIN İLK KANDİLİ NE ZAMAN?

Üç ayların kapısını açan Regaip Kandili, 10 Aralık 2026 Perşembe gecesi idrak edilecek. Recep ayının başlangıcıyla aynı güne denk gelen bu mübarek gecede camilerde kandil programları düzenlenecek, Müslümanlar dualar ve ibadetlerle manevi atmosferi yaşayacak.

Regaip Kandili'nin ardından Miraç ve Berat kandilleriyle devam edecek bu özel dönem, Ramazan ayının gelişiyle birlikte sahur ve iftar sofralarının bereketine uzanacak.

RAMAZAN AYI BAŞLANGICI 2027: Diyanet ile Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi tarihte?

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

2026-2027 ÜÇ AYLAR VE KANDİL TARİHLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığının dini takviminde Recep, Şaban ve Ramazan aylarına ilişkin önemli günler belli oldu. Yılın son ayında başlayacak üç ayların kandil ve bayram tarihleri şöyle:

  • Üç ayların başlangıcı: 10 Aralık 2026 Perşembe
  • Regaip Kandili: 10 Aralık 2026 Perşembe
  • Miraç Kandili: 4 Ocak 2027 Pazartesi
  • Şaban ayının başlangıcı: 9 Ocak 2027 Cumartesi
  • Berat Kandili: 22 Ocak 2027 Cuma
  • Ramazan başlangıcı: 8 Şubat 2027 Pazartesi
  • Kadir Gecesi: 5 Mart 2027 Cuma
  • Ramazan Bayramı: 9-11 Mart 2027

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK, İLK ORUÇ HANGİ GÜN TUTULACAK?

Sahur sofralarının kurulacağı, camilerde teravih namazlarının kılınacağı ve iftar heyecanının yaşanacağı Ramazan ayı, 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.

Müslümanlar, 7 Şubat'ı 8 Şubat'a bağlayan gece ilk sahura kalkacak ve pazartesi günü yılın ilk Ramazan orucunu tutacak. Bir ay sürecek ibadet döneminin ardından 9 Mart Salı günü Ramazan Bayramı'nın ilk günü kutlanacak.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
ÜÇ AYLAR BAŞLANGIÇ TARİHİ 2026: Üç aylar ne zaman başlayacak, ilk kandil hangi gün?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA