ÜÇ AYLAR BAŞLANGIÇ TARİHİ 2026: Üç aylar ne zaman başlayacak, ilk kandil hangi gün?

Hicri takvime göre belirlenen dini günler, miladi takvimde her yıl farklı tarihlere denk geliyor. Müslümanlar için özel bir yere sahip olan bu dönemde dualar ve ibadetlerle taçlandırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığının yayımladığı takvimle birlikte mübarek gecelerin ve Ramazan'a uzanan dönemin tarihleri de belli oldu.
İslam alemi için rahmet, bereket ve ibadet ayları olarak kabul edilen üç aylar, 10 Aralık 2026 Perşembe günü başlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığının yayımladığı dini günler takvimine göre hicri 1448 yılının Recep ayına girilmesiyle manevi hazırlık dönemi de başlıyor.
Recep ve Şaban aylarının ardından Müslümanlar, on bir ayın sultanı Ramazan'a kavuşacak. Bu yıl aralık ayında başlayacak mübarek dönem, 2027 yılının ilk aylarında kandil geceleri ve Ramazan ibadetleriyle devam edecek.
Üç ayların kapısını açan Regaip Kandili, 10 Aralık 2026 Perşembe gecesi idrak edilecek. Recep ayının başlangıcıyla aynı güne denk gelen bu mübarek gecede camilerde kandil programları düzenlenecek, Müslümanlar dualar ve ibadetlerle manevi atmosferi yaşayacak.
Regaip Kandili'nin ardından Miraç ve Berat kandilleriyle devam edecek bu özel dönem, Ramazan ayının gelişiyle birlikte sahur ve iftar sofralarının bereketine uzanacak.
Diyanet İşleri Başkanlığının dini takviminde Recep, Şaban ve Ramazan aylarına ilişkin önemli günler belli oldu. Yılın son ayında başlayacak üç ayların kandil ve bayram tarihleri şöyle:
Sahur sofralarının kurulacağı, camilerde teravih namazlarının kılınacağı ve iftar heyecanının yaşanacağı Ramazan ayı, 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.
Müslümanlar, 7 Şubat'ı 8 Şubat'a bağlayan gece ilk sahura kalkacak ve pazartesi günü yılın ilk Ramazan orucunu tutacak. Bir ay sürecek ibadet döneminin ardından 9 Mart Salı günü Ramazan Bayramı'nın ilk günü kutlanacak.