Ramazan ne zaman başlayacak, ilk oruç hangi gün tutulacak? Diyanet takvimi belli oldu!

Üç aylarla birlikte Ramazan için hazırlıklar da başlıyor. Oruç tutacak vatandaşlar sahur ve iftar düzenini planlarken, yılın önemli dini günlerinin hangi tarihlere denk geleceği de Diyanet takviminden takip ediliyor. 2027 Ramazan ayı için ilk oruçtan Kadir Gecesi'ne ve bayrama uzanan takvim de belli oldu.
2027 Ramazan ayı bu kez kış mevsiminde karşılanacak. Diyanet'in dini günler takviminde Ramazan'ın ilk günü 8 Şubat 2027 Pazartesi olarak yer alıyor. Böylece yılın ilk orucu da aynı gün tutulacak. Şubat ayında başlayacak Ramazan, mart ayına kadar devam ediyor.
Ramazan'ın başlamasından önceki gece milyonlarca kişi ilk sahur için sofraya oturacak. İlk sahur, 7 Şubat Pazar gününü 8 Şubat Pazartesi'ye bağlayan gece yapılacak.
8 Şubat sabahı imsak vaktinin girmesiyle oruç başlayacak. İftar saatleri ise bulunulan şehre göre değişeceği için Ramazan yaklaşırken il il imsakiyeler de takip edilecek.
Dini günler takvimine göre Ramazan'ın son günü 8 Mart 2027 Pazartesi olacak. Buna göre 2027 yılında Ramazan ayı 29 gün sürecek. Ayın sona ermesiyle birlikte sahur ve iftar sofralarının yerini bayram hazırlıkları alacak. 8 Mart aynı zamanda Ramazan Bayramı arefesi olarak geçirilecek.