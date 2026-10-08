Ramazan ne zaman başlayacak, ilk oruç hangi gün tutulacak? Diyanet takvimi belli oldu!

Üç aylarla birlikte Ramazan için hazırlıklar da başlıyor. Oruç tutacak vatandaşlar sahur ve iftar düzenini planlarken, yılın önemli dini günlerinin hangi tarihlere denk geleceği de Diyanet takviminden takip ediliyor. 2027 Ramazan ayı için ilk oruçtan Kadir Gecesi'ne ve bayrama uzanan takvim de belli oldu.