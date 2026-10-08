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Giriş Tarihi: 08.10.2026 13:48

Ramazan ne zaman başlayacak, ilk oruç hangi gün tutulacak? Diyanet takvimi belli oldu!

Sahurdan iftara uzanan günlük düzenini şimdiden planlayan milyonlarca kişi için Ramazan takvimi yeniden gündeme geldi. Oruç ibadetinin başlayacağı günün yanı sıra Kadir Gecesi ve bayram tarihleri de Diyanet takviminde yerini aldı. Peki, Ramazan ne zaman başlayacak, ilk oruç hangi gün tutulacak? İşte, 2027 yılına ait öne çıkan tarihler...

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Ramazan ne zaman başlayacak, ilk oruç hangi gün tutulacak? Diyanet takvimi belli oldu!
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Üç aylarla birlikte Ramazan için hazırlıklar da başlıyor. Oruç tutacak vatandaşlar sahur ve iftar düzenini planlarken, yılın önemli dini günlerinin hangi tarihlere denk geleceği de Diyanet takviminden takip ediliyor. 2027 Ramazan ayı için ilk oruçtan Kadir Gecesi'ne ve bayrama uzanan takvim de belli oldu.

2027 RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK, İLK ORUÇ HANGİ GÜN TUTULACAK?

2027 Ramazan ayı bu kez kış mevsiminde karşılanacak. Diyanet'in dini günler takviminde Ramazan'ın ilk günü 8 Şubat 2027 Pazartesi olarak yer alıyor. Böylece yılın ilk orucu da aynı gün tutulacak. Şubat ayında başlayacak Ramazan, mart ayına kadar devam ediyor.

İLK SAHUR NE ZAMAN YAPILACAK?

Ramazan'ın başlamasından önceki gece milyonlarca kişi ilk sahur için sofraya oturacak. İlk sahur, 7 Şubat Pazar gününü 8 Şubat Pazartesi'ye bağlayan gece yapılacak.

8 Şubat sabahı imsak vaktinin girmesiyle oruç başlayacak. İftar saatleri ise bulunulan şehre göre değişeceği için Ramazan yaklaşırken il il imsakiyeler de takip edilecek.

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2027 RAMAZAN AYI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Dini günler takvimine göre Ramazan'ın son günü 8 Mart 2027 Pazartesi olacak. Buna göre 2027 yılında Ramazan ayı 29 gün sürecek. Ayın sona ermesiyle birlikte sahur ve iftar sofralarının yerini bayram hazırlıkları alacak. 8 Mart aynı zamanda Ramazan Bayramı arefesi olarak geçirilecek.

KADİR GECESİ NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?

Ramazan'ın son günlerine yaklaşılırken takvimdeki önemli gecelerden biri de Kadir Gecesi olacak. 2027 Kadir Gecesi 5 Mart Cuma günü idrak edilecek. Bu tarihin ardından Ramazan'ın son günlerine girilecek ve bayram için hazırlıklar hızlanacak.

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2027 RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ

Bayram takvimi şöyle:

  • Arefe: 8 Mart 2027 Pazartesi
  • Bayramın 1. günü: 9 Mart 2027 Salı
  • Bayramın 2. günü: 10 Mart 2027 Çarşamba
  • Bayramın 3. günü: 11 Mart 2027 Perşembe

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