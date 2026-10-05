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Giriş Tarihi: 5.10.2026 11:36

Üç aylar ne zaman başlayacak, Ramazan hangi tarihte? Dini günler takvimi açıklandı!

Müslümanlar için ayrı bir yeri bulunan üç aylar, Recep ayıyla başlayıp Şaban ve Ramazan ile devam edecek. Diyanet’in yayımladığı dini günler takvimiyle kandil gecelerinin tarihleri belli oldu. Üç aylar ne zaman başlayacak, Ramazan hangi tarihte? 2026-2027 dini günler takvimine ilişkin detaylar...

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Üç aylar ne zaman başlayacak, Ramazan hangi tarihte? Dini günler takvimi açıklandı!
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Yılın manevi açıdan en yoğun dönemlerinden biri olan üç aylar, ibadet ve özel gecelerle birlikte farklı bir hazırlığı da beraberinde getiriyor. Diyanet'in dini günler takvimi, Recep ayından Ramazan Bayramı'na kadar uzanan önemli günleri bir araya getiriyor. Üç aylar yaklaşırken kandil geceleri ile Ramazan başlangıcı da Müslüman alemi tarafından araştırılmaya başlandı.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takvimine göre üç aylar, 10 Aralık 2026 Perşembe günü Recep ayının başlamasıyla birlikte başlayacak. Böylece Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan manevi dönem de başlamış olacak.

Takvimde bu yıl dikkat çeken bir ayrıntı da üç ayların ilk gününün Regaib Kandili ile aynı tarihe denk gelmesi. 10 Aralık Perşembe gecesi Regaib Kandili idrak edilecek.

RECEP AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Recep ayı 10 Aralık 2026'da başlıyor. Üç ayların ilki olan Recep içerisinde Regaib ve Miraç kandilleri de yer alıyor.

Regaib Kandili 10 Aralık'ta idrak edilirken, Miraç Kandili 4 Ocak 2027 Pazartesi günü olacak. Böylece yeni yılın ilk kandil gecesi Miraç Kandili ile karşılanacak.

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ŞABAN AYI VE BERAT KANDİLİ HANGİ TARİHTE?

Recep ayının ardından üç ayların ikinci bölümü olan Şaban başlayacak. Dini günler takviminde 1 Şaban 1448, 9 Ocak 2027 Cumartesi gününe denk geliyor.

Şaban ayı içerisinde idrak edilen Berat Kandili ise 22 Ocak 2027 Cuma günü olacak. Bu tarihten sonra Ramazan ayına doğru yaklaşık iki haftalık bir dönem kalacak.

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üç ayların sonuncusu olan Ramazan için de tarih belli. Diyanet takvimine göre 2027 Ramazan ayı 8 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Böylece ilk oruç 8 Şubat'ta tutulacak.

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KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayının önemli gecelerinden Kadir Gecesi, 5 Mart Cuma günü idrak edilecek. Ramazan'ın son günlerine denk gelen Kadir Gecesi'nin ardından bayram hazırlıkları başlayacak. Arefe günü ise birkaç gün sonra gelecek.

  • Arefe: 8 Mart 2027 Pazartesi
  • 1. gün: 9 Mart 2027 Salı
  • 2. gün: 10 Mart 2027 Çarşamba
  • 3. gün: 11 Mart 2027 Perşembe

2026-2027 ÜÇ AYLAR VE DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Recep ayından Ramazan Bayramı'na kadar uzanan takvimde öne çıkan tarihler şöyle sıralanıyor:

  • Üç ayların başlangıcı: 10 Aralık 2026 Perşembe
  • Regaib Kandili: 10 Aralık 2026 Perşembe
  • Miraç Kandili: 4 Ocak 2027 Pazartesi
  • Şaban ayı başlangıcı: 9 Ocak 2027 Cumartesi
  • Berat Kandili: 22 Ocak 2027 Cuma
  • Ramazan ayı başlangıcı: 8 Şubat 2027 Pazartesi
  • Kadir Gecesi: 5 Mart 2027 Cuma
  • Ramazan Bayramı arefesi: 8 Mart 2027 Pazartesi
  • Ramazan Bayramı: 9-11 Mart 2027

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