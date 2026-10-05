Üç aylar ne zaman başlayacak, Ramazan hangi tarihte? Dini günler takvimi açıklandı!

Yılın manevi açıdan en yoğun dönemlerinden biri olan üç aylar, ibadet ve özel gecelerle birlikte farklı bir hazırlığı da beraberinde getiriyor. Diyanet'in dini günler takvimi, Recep ayından Ramazan Bayramı'na kadar uzanan önemli günleri bir araya getiriyor. Üç aylar yaklaşırken kandil geceleri ile Ramazan başlangıcı da Müslüman alemi tarafından araştırılmaya başlandı.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takvimine göre üç aylar, 10 Aralık 2026 Perşembe günü Recep ayının başlamasıyla birlikte başlayacak. Böylece Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan manevi dönem de başlamış olacak.
Takvimde bu yıl dikkat çeken bir ayrıntı da üç ayların ilk gününün Regaib Kandili ile aynı tarihe denk gelmesi. 10 Aralık Perşembe gecesi Regaib Kandili idrak edilecek.
Recep ayı 10 Aralık 2026'da başlıyor. Üç ayların ilki olan Recep içerisinde Regaib ve Miraç kandilleri de yer alıyor.
Regaib Kandili 10 Aralık'ta idrak edilirken, Miraç Kandili 4 Ocak 2027 Pazartesi günü olacak. Böylece yeni yılın ilk kandil gecesi Miraç Kandili ile karşılanacak.
Recep ayının ardından üç ayların ikinci bölümü olan Şaban başlayacak. Dini günler takviminde 1 Şaban 1448, 9 Ocak 2027 Cumartesi gününe denk geliyor.
Şaban ayı içerisinde idrak edilen Berat Kandili ise 22 Ocak 2027 Cuma günü olacak. Bu tarihten sonra Ramazan ayına doğru yaklaşık iki haftalık bir dönem kalacak.
Ramazan ayının önemli gecelerinden Kadir Gecesi, 5 Mart Cuma günü idrak edilecek. Ramazan'ın son günlerine denk gelen Kadir Gecesi'nin ardından bayram hazırlıkları başlayacak. Arefe günü ise birkaç gün sonra gelecek.
Recep ayından Ramazan Bayramı'na kadar uzanan takvimde öne çıkan tarihler şöyle sıralanıyor: