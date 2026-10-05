Üç aylar ne zaman başlayacak, Ramazan hangi tarihte? Dini günler takvimi açıklandı!

Yılın manevi açıdan en yoğun dönemlerinden biri olan üç aylar, ibadet ve özel gecelerle birlikte farklı bir hazırlığı da beraberinde getiriyor. Diyanet'in dini günler takvimi, Recep ayından Ramazan Bayramı'na kadar uzanan önemli günleri bir araya getiriyor. Üç aylar yaklaşırken kandil geceleri ile Ramazan başlangıcı da Müslüman alemi tarafından araştırılmaya başlandı.