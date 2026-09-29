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Giriş Tarihi: 29.09.2026 15:10

Ramazan Ayı Takvimi 2027 || Diyanet ile Ramazan ne zaman, hangi ayda idrak edilecek?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2027 yılı Dini Günler Takvimi ile birlikte mübarek Ramazan ayının başlangıç, Kadir Gecesi ve bayram tarihleri netleşti. Müslümanlar, kış mevsimine denk gelen "On İki Ayın Sultanı" için heyecanlı bekleyiş içinde. Peki, "Ramazan ayı ne zaman başlıyor ve ilk oruç ne zaman tutulacak?" İşte detaylar...

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Ramazan Ayı Takvimi 2027 || Diyanet ile Ramazan ne zaman, hangi ayda idrak edilecek?
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İslam aleminde rahmet ve bereket ayı olarak kabul edilen Ramazan için 2027 takvimi şimdiden Müslümanlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi hesaplamalarına göre 2027 yılında Ramazan ayı Şubat ayında idrak edilmeye başlanacak. Ayrıca sahur ve teravih namazı tarihleri de ön plana çıktı.

2027 RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

Diyanet takvimi doğrultusunda 2027 yılında Ramazan ayı, 8 Şubat Pazartesi günü başlayacak. İlk oruç için Müslümanlar 7 Şubat'ı 8 Şubat'a bağlayan gece sahura kalkacak. Ramazan'ın ilk teravih namazı ise 7 Şubat Pazar akşamı kılınacak.

RAMAZAN BAYRAMI HANGİ TARİHTE OLACAK?

Diyanet'in açıkladığı takvime göre 2027 Ramazan Bayramı 9 Mart Salı günü başlayacak ve 11 Mart Perşembe günü sona erecek. Arife günü ise 8 Mart Pazartesi gününe denk geliyor.

Gün Tarih Gün adı
Ramazan başlangıcı ve ilk oruç 8 Şubat 2027 Pazartesi
Ramazan Bayramı arifesi 8 Mart 2027 Pazartesi
Ramazan Bayramı 1. gün 9 Mart 2027 Salı
Ramazan Bayramı 2. gün 10 Mart 2027 Çarşamba
Ramazan Bayramı 3. gün 11 Mart 2027 Perşembe

Ramazan boyunca oruç, imsak vaktinin girmesiyle başlayıp akşam ezanının okunmasıyla sona erecek. İmsak ve iftar vakitleri illere ve ilçelere göre farklılık göstereceğinden, vatandaşların bulundukları bölgeye ait güncel vakitleri takip etmesi gerekecek.

Üç aylar ne zaman başlayacak, ilk oruç hangi gün tutulacak? 2026-2027 Diyanet Takvimi

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
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