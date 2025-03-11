RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ 2025: Diyanet takvimi ile Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak, tatil kaç gün sürecek?

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLUR MU?

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olup olmayacağı merak konusu. Tatilin uzaması için 27-28 Mart Perşembe ve Cuma günlerinin idari izin kapsamına alınması gerekiyor. Resmi makamların yapacağı açıklamalar doğrultusunda tatilin süresi netleşecek. Şu an için bayram tatili 4,5 gün olarak planlanmış olsa da, idari izin kararı alınması halinde bu süre 9 güne çıkabilir. Özel sektör çalışanları için ise tatilin uzatılıp uzatılmayacağı işverenlerin kararına bağlı olacak.