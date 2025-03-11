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Giriş Tarihi: 11.3.2025 11:46

RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ 2025: Diyanet takvimi ile Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak, tatil kaç gün sürecek?

2025 Ramazan Bayramı tatiliyle ilgili takvim, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte milyonlarca kişi bayram coşkusunu yaşayacak. Bu yıl Ramazan ayı 29 gün sürecek ve ardından 3 gün sürecek bayram kutlanacak. Bayram tatilinin toplamda 9 güne uzatılıp uzatılmayacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, 2025 Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlayacak, hangi tarihlerde? İşte bayram tatiliyle ilgili detaylar...

RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ 2025: Diyanet takvimi ile Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak, tatil kaç gün sürecek?

Bayram tarihleri, resmi tatil süresi ve özel planlar için önem taşıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, Ramazan Bayramı tarihleri belli oldu. 2025 Ramazan Bayramı birinci günü 30 Mart 2025 Pazar gününe denk geliyor. Peki bayram ne zaman bitecek? Ramazan Bayramı bayram tatili kaç gün, 9 gün olur mu? İşte 2025 dini günler takvimi...

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı tatili 2025 yılında toplamda 3,5 gün sürecek. Bayram arefesi 29 Mart Cumartesi gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü 30 Mart Pazar, ikinci günü 31 Mart Pazartesi, üçüncü ve son günü ise 1 Nisan Salı olacak.

2025 Ramazan Bayramı Tatil Takvimi:

Arefe Günü: 29 Mart Cumartesi
1. Gün: 30 Mart Pazar
2. Gün: 31 Mart Pazartesi
3. Gün: 1 Nisan Salı

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLUR MU?
Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olup olmayacağı merak konusu. Tatilin uzaması için 27-28 Mart Perşembe ve Cuma günlerinin idari izin kapsamına alınması gerekiyor. Resmi makamların yapacağı açıklamalar doğrultusunda tatilin süresi netleşecek. Şu an için bayram tatili 4,5 gün olarak planlanmış olsa da, idari izin kararı alınması halinde bu süre 9 güne çıkabilir. Özel sektör çalışanları için ise tatilin uzatılıp uzatılmayacağı işverenlerin kararına bağlı olacak.

DİNİ GÜNLER TAKVİMİ 2025

Ramazan Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi

Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Günü : 30 Mart 2025 Pazar

Ramazan Bayramı 2. Günü : 31 Mart 2025 Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Günü : 01 Nisan 2025 Salı


Arefe Günü (Arafat Günü ) : 5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramının 1. Günü : 6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramının 2. Günü : 7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramının 3. Günü : 8 Haziran 2025 Pazar

Kurban Bayramının 4. Günü : 9 Haziran 2025 Pazartesi

Hicri Yılbaşı (1446 Yılı) : 26 Haziran 2025 Perşembe

Aşure Günü: 5 Temmuz 2025 Cumartesi

Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba

Üç Aylar Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar

Regaip Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe

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RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ 2025: Diyanet takvimi ile Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak, tatil kaç gün sürecek?
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