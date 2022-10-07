Ramazan ne zaman başlıyor? 2023 Ramazan ayı başlangıcı ve Ramazan Bayramı tarihi Diyanet takvimi ile paylaşıldı!

Ramazan ne zaman başlıyor sorusu gündemdeki yerini aldı. Kandille birlikte yeni yılda idrak edilecek dini günler ve bayramlar sorgulanıyor. Ramazan ayı başlangıç tarihi Diyanet ile yanıtlandı. Önümüzdeki sene baharla birlikte başlayacak 11 ayın sultanı oruç, iftar, sahur, teravih gibi kelimeleri yeniden Müslümanların hayatına dahil edecek. Peki, ramazan ayı ne zaman başlıyor, bayramı ne zaman? İşte, Diyanet 2023 dini günler takvimi…
RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR 2023?
Önümüzdeki yıl Ramazan günleri Mart ayında başlayacak. Mart ayının sonuna denk gelen oruç günleri Nisan ayında son bulacak.
İşte tarihler…
2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi
Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe
Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma
Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi
Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe
Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi
Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar
Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı
Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba
Kurban Bayramı 2.Gün- 27 Haziran Perşembe
Kurban Bayramı 3.Gün- 27 Haziran Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün- 27 Haziran Cumartesi
Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba
Aşure günü – 28 Temmuz Cuma
Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı