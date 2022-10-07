Ramazan ne zaman başlıyor? 2023 Ramazan ayı başlangıcı ve Ramazan Bayramı tarihi Diyanet takvimi ile paylaşıldı!

Ramazan ne zaman başlıyor sorusu gündemdeki yerini aldı. Kandille birlikte yeni yılda idrak edilecek dini günler ve bayramlar sorgulanıyor. Ramazan ayı başlangıç tarihi Diyanet ile yanıtlandı. Önümüzdeki sene baharla birlikte başlayacak 11 ayın sultanı oruç, iftar, sahur, teravih gibi kelimeleri yeniden Müslümanların hayatına dahil edecek. Peki, ramazan ayı ne zaman başlıyor, bayramı ne zaman? İşte, Diyanet 2023 dini günler takvimi…