Haberler Yaşam Haberleri Ramazan ne zaman başlıyor? 2023 Ramazan ayı başlangıcı ve Ramazan Bayramı tarihi Diyanet takvimi ile paylaşıldı!
Giriş Tarihi: 7.10.2022 15:09

Ramazan ne zaman başlıyor? 2023 Ramazan ayı başlangıcı ve Ramazan Bayramı tarihi Diyanet takvimi ile paylaşıldı!

Yılın son kandili olarak idrak edilen Mevlid Kandili idrak edildi. Kandille birlikte 2023 Diyanet dini günler takvimi için araştırmalar başladı. Yeni yılla birlikte İslam alemi için en önemli sorular de 11 ayın sultanı Ramazan ayının ne zaman başladığı yönünde sorulmaya başladı. 2023 Ramazan ayı başlangıcı arama geçmişlerindeki yerini alırken bu seneki sahur ve iftar vakitleri de merak ediliyor. Peki, Ramazan ne zaman başlıyor, hangi ayda, ayın kaçında? İşte, Ramazan Bayramı tarihleri…

Ramazan ne zaman başlıyor? 2023 Ramazan ayı başlangıcı ve Ramazan Bayramı tarihi Diyanet takvimi ile paylaşıldı!

Ramazan ne zaman başlıyor sorusu gündemdeki yerini aldı. Kandille birlikte yeni yılda idrak edilecek dini günler ve bayramlar sorgulanıyor. Ramazan ayı başlangıç tarihi Diyanet ile yanıtlandı. Önümüzdeki sene baharla birlikte başlayacak 11 ayın sultanı oruç, iftar, sahur, teravih gibi kelimeleri yeniden Müslümanların hayatına dahil edecek. Peki, ramazan ayı ne zaman başlıyor, bayramı ne zaman? İşte, Diyanet 2023 dini günler takvimi…

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR 2023?

Önümüzdeki yıl Ramazan günleri Mart ayında başlayacak. Mart ayının sonuna denk gelen oruç günleri Nisan ayında son bulacak.

İşte tarihler…

RAMAZAN 2023 TARİHLERİ

Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe

Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi

Ramazan Bayramı Arifesi - 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün - 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün - 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün - 23 Nisan Pazar

2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi

Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe

Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma

Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi

Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe

Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün- 27 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün- 27 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün- 27 Haziran Cumartesi

Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba

Aşure günü – 28 Temmuz Cuma

Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı

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Ramazan ne zaman başlıyor? 2023 Ramazan ayı başlangıcı ve Ramazan Bayramı tarihi Diyanet takvimi ile paylaşıldı!
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