Ramazanın manevi adresleri dolup taşıyor

11 ayın sultanı Ramazan ayında megakent İstanbul'un öne çıkan manevi adresleri de ziyaretçi akınına uğruyor.Hz. Ebû Eyyûb el- Ensârî'nin (RA) türbesi, Eyüp Sultan Camii'nin avlusundaki türbede bulunuyor. Hem türbe hem cami, her gün binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor.Hırka-ı Şerif Camii'nin içerisindeki Hırka-i Şerif'i her ramazanda yaklaşık 1 milyon kişinin ziyaret ettiği tahmin ediliyor.Ramazan'da manevi atmosferin en yoğun yaşandığı Hz. Yuşa türbesi yurtiçi ve yurtdışından binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.