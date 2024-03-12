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Giriş Tarihi: 13.3.2024

Ramazanın manevi adresleri dolup taşıyor

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Ramazanın manevi adresleri dolup taşıyor
11 ayın sultanı Ramazan ayında megakent İstanbul'un öne çıkan manevi adresleri de ziyaretçi akınına uğruyor.
EYÜP SULTAN CAMİİ
Hz. Ebû Eyyûb el- Ensârî'nin (RA) türbesi, Eyüp Sultan Camii'nin avlusundaki türbede bulunuyor. Hem türbe hem cami, her gün binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor.
HIRKA-İ ŞERİF CAMİİ
Hırka-ı Şerif Camii'nin içerisindeki Hırka-i Şerif'i her ramazanda yaklaşık 1 milyon kişinin ziyaret ettiği tahmin ediliyor.
HZ. YUŞA TÜRBESİ
Ramazan'da manevi atmosferin en yoğun yaşandığı Hz. Yuşa türbesi yurtiçi ve yurtdışından binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.
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Ramazanın manevi adresleri dolup taşıyor
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