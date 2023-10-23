Haberler Yaşam Haberleri Ranzanın altında cesedi bulundu, katili oğlu çıktı... Baba katili genç tutuklandı
Giriş Tarihi: 23.10.2023 11:07 Son Güncelleme: 23.10.2023 11:15

Ranzanın altında cesedi bulundu, katili oğlu çıktı... Baba katili genç tutuklandı

Mersin'de kayıp ihbarı üzerine adresine gidilen şahsın cesedi ranzanın altından çıktı. Polisin yaptığı çalışmada boğularak öldürüldüğü belirlenen şahsın katili oğlu çıktı.

DURHASAN ŞAHİN
Ranzanın altında cesedi bulundu, katili oğlu çıktı... Baba katili genç tutuklandı

Mersin'in Erdemli ilçesi Kızkalesi mahallesinde babasını öldüren genç yakalanarak tutuklandı. Edinilen bilgiye göre olay Kızkalesi mahallesi Çakır Hasan Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'de yaşayan çalışmak için tatil bölgesi Mersin Kızkalesi'nde bulunan Ali Saygun'a ulaşamayan ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine polis şahsın Kızkalesi Mahallesi'nde kaldığı eve gitti. Evde inceleme yapan polis, Saygun'un cansız bedenini ranza altında üstü örtülü şekilde buldu.

Olay yeri ekiplerinin çalışmasının ardından ceset ön otopsi için önce Erdemli Devlet Hastanesi'ne arından da Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Boğularak öldürüldüğü ortaya çıkan Saygun'un katili ile ilgili çalışma yapan polis, aile bireyleri ile yaptığı görüşmede eve en son oğlu E.S'nin (20) geldiğini belirledi. Şüpheli E.S. Gaziantep'te yakalanarak Mersin'in Erdemli ilçesinde getirildi.

Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan şüpheli adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Mahkemeye çıkartılan ve cinayeti itiraf ettiği öğrenilen şüpheli oğul tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Ranzanın altında cesedi bulundu, katili oğlu çıktı... Baba katili genç tutuklandı
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