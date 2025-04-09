Rapçi Massaka tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Barış Boyun'un liderliğini yaptığı suç örgütünü öven klip yaparak sosyal medyada yayımlayan ve rapçi 'Massaka' olarak bilinen Murat İlhan yayınlardaki paylaşımları nedeniyle gözaltına alınmıştı. Savcılığa ifade veren rapçi, Barış Boyun soruşturması kapsamında serbest bırakılırken, yasadışı bahis reklamı yaptığı iddiası ile tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Massaka' takma adını kullanan Murat İlhan, İtalya'da tutuklu bulunan suç örgütü lideri Barış Boyun'u övücü nitelikte bir klip yayımladığını tespit edildi.

YASADIŞI BAHİSTEN TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ

Pendik'te yakalanarak gözaltına alınan rapçi emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Burada iki farklı soruşturma kapsamında ifadesi alındı. Bunlardan biri Barış Boyun soruşturması diğeri ise yayınlarında yasadışı bahsi teşvik ettiği iddiasıydı. Savcılığa ifade veren İlhan, Barış Boyun soruşturması kapsamında serbest bırakılırken, yasadışı bahis reklamı yaptığı iddiası ile tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.