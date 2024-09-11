Haberler Yaşam Haberleri Rapor almak isteyen kişi doktoru darp etti
Giriş Tarihi: 11.9.2024 00:41 Son Güncelleme: 11.9.2024 00:45

Rapor almak isteyen kişi doktoru darp etti

Adana’da işe giriş raporu almak için sağlık ocağına giden S.D., tartıştığı doktor Can Cevher Gürler’i darp etti.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Rapor almak isteyen kişi doktoru darp etti

Adana'da 48 yaşındaki S.D., işe giriş raporu talebiyle muayene gittiği sağlık ocağında tartıştığı doktor Can Cevher Gürler'i darp etti. Saldırı sonucu omzunda çıkık ve çatlak, başından aldığı darbe yüzünden de kafa travması geçiren doktor Gürler, kaldırıldığı hastaneye yoğun bakıma alındı. Polis tarafından gözaltına alınan S.D.'nin sorgusu sürüyor.

İŞE GİRİŞ RAPORU ALMAYA GİTTİ

Olay merkez Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde bulunan Dumlupınar Aile Sağlık Merkezinde meydana geldi. İddiaya göre; işe giriş raporu almak için sağlık merkezine giden S.D., doktor odasında görevli doktor Can Cevher Gürler'le tartıştı.

YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI
Sözlü tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce S.D., doktor Gürler'i darp etti. Merkezdeki diğer sağlık çalışanları durumu polise bildirdi. Saldırıya uğrayan Dr. Gürler, Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Omzunda çıkık ve çatlak oluşan, başına aldığı darbeler nedeniyle de kafa travması geçiren Dr. Güler, yoğun bakıma alındı.

SALDIRGAN GÖZALTINDA
Şikayet üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler saldırgan S.D.'yi yakalandı. Polis merkezine getirilen saldırganın sorgusu devam ederken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Rapor almak isteyen kişi doktoru darp etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA