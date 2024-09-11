Rapor almak isteyen kişi doktoru darp etti

Adana'da 48 yaşındaki S.D., işe giriş raporu talebiyle muayene gittiği sağlık ocağında tartıştığı doktor Can Cevher Gürler'i darp etti. Saldırı sonucu omzunda çıkık ve çatlak, başından aldığı darbe yüzünden de kafa travması geçiren doktor Gürler, kaldırıldığı hastaneye yoğun bakıma alındı. Polis tarafından gözaltına alınan S.D.'nin sorgusu sürüyor.

İŞE GİRİŞ RAPORU ALMAYA GİTTİ

Olay merkez Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde bulunan Dumlupınar Aile Sağlık Merkezinde meydana geldi. İddiaya göre; işe giriş raporu almak için sağlık merkezine giden S.D., doktor odasında görevli doktor Can Cevher Gürler'le tartıştı.

YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

Sözlü tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce S.D., doktor Gürler'i darp etti. Merkezdeki diğer sağlık çalışanları durumu polise bildirdi. Saldırıya uğrayan Dr. Gürler, Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Omzunda çıkık ve çatlak oluşan, başına aldığı darbeler nedeniyle de kafa travması geçiren Dr. Güler, yoğun bakıma alındı.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Şikayet üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler saldırgan S.D.'yi yakalandı. Polis merkezine getirilen saldırganın sorgusu devam ederken olayla ilgili soruşturma sürüyor.