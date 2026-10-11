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Giriş Tarihi: 11.10.2026

Raporlu ilaçlar doğrudan eczaneden alınabilecek

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Raporlu ilaçlar doğrudan eczaneden alınabilecek
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Sağlık Bakanlığı, raporlu ilaç kullanan milyonlarca hastayı yakından ilgilendiren büyük bir kolaylığı hayata geçiriyor. Kronik hastalığı nedeniyle sürekli ilaç kullanması gereken vatandaşlar, artık reçete yazdırmak için doktora gitmek zorunda kalmayacak. Yeni sistemle, hastalar uzman hekim tarafından yazılan ilaçları rapor süresi boyunca her ay doğrudan eczaneden alabilecek. Tedavide bir değişiklik yapılmadığı müddetçe, ikinci bir reçete için hastanelerde kuyruk beklenmeyecek. Sistem, özellikle hastaneye gitmekte zorlanan yaşlı, yatağa bağımlı ve birden fazla ilaç raporu olan vatandaşların hayatını kolaylaştıracak. Düzenlemeyle hastanelerdeki gereksiz yoğunluğun da önüne geçilmesi planlanıyor.
#SAĞLIK BAKANLIĞI
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