Rasim Ozan Kütahyalı’nın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Çok üzgün ve pişmanım

Sosyal medya hesabından, "CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal edileceği ve partiye geçici kayyum atanacağı" iddiasında bulunmasının ardından gözaltına alınıp, mahkemece yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kütahyalı'nın, Bolu Adliyesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan ifadesine ulaşıldı.

"ŞEHVET VE HEYECAN İLE SUÇA KONU PAYLAŞIMI YAPTIM"

Kütahyalı ifadesinde, "CHP'ye kayyum atanacağı ve bunun için Ankara'daki güvenlik güçlerinin izinlerinin iptal olduğu" yönündeki paylaşımı için, "Bu şekilde bir paylaşımımdan dolayı istemeden de olsa kamuoyunda bahse konu algının oluşmasına sebebiyet verdiğim için çok üzgün ve pişmanım. Ben bu paylaşımı yapmadan birkaç gün önce birçok gazeteci arkadaşımın dillendirdiği ve CHP'ye kayyum atanabileceği iddialarına ilişkin duyumların fazlasıyla artması sebebiyle mensubu olduğum gazetecilik mesleğinin oluşturduğu şehvet ve heyecan ile suça konu paylaşımı yaptım." dedi.

Söz konusu paylaşımı yaparken bir kamu görevlisi veya kamu güvenliğinde görevli herhangi bir kişiden bilgi almadığını dile getiren Kütahyalı, paylaşımı tamamen kendi gözlemi ve CHP içerisinde yer alan bazı haber kaynaklarından edindiği izlenim sonucu yaptığını belirtti.