REAL MADRID - VILLARREAL MAÇI: Real Madrid - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

REAL MADRID - VILLARREAL MAÇINI KİM YÖNETECEK?

Santiago Bernabeu'daki karşılaşmada İspanyol hakem Isidro Díaz de Mera Escuderos düdük çalacak. Real Madrid ile Villarreal arasındaki mücadeleyi futbolseverler bugün S Sport ile S Sport Plus üzerinden canlı takip edilebilecek.

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