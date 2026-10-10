REAL MADRID - VILLARREAL MAÇI: Real Madrid - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga'da haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Real Madrid, Villarreal'i ağırlayacak. Madrid'de oynanacak mücadelede ev sahibi ekip üç puanı hanesine yazdırmak istiyor. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler de karşılaşmanın saatini ve yayınlanacağı kanalı arama motorlarında araştırıyor.
İspanya La Liga'nın 8. haftasında Real Madrid ile Villarreal, 10 Ekim 2026 Cumartesi günü kozlarını paylaşıyor. Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.
Ligde zirve yarışından kopmak istemeyen Real Madrid, kendi sahasında üç puanı hanesine yazdırmayı amaçlıyor.
İspanya'daki futbol heyecanını Türkiye'den takip etmek isteyenler için yayın programı belli oldu. Real Madrid - Villarreal karşılaşması, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
⚽ ¡VUELVE LA LIGA! @HP https://t.co/mRVfPEUtsd— Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 10, 2026
La Liga'da geride kalan 7 haftada 5 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Real Madrid, 15 puanla dördüncü sırada bulunuyor. Madrid temsilcisi, bu süreçte rakip filelere 18 gol gönderirken kalesinde 8 gol gördü.
Villarreal ise 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle topladığı 8 puanla dokuzuncu basamakta yer alıyor. Deplasman ekibi, Madrid'de alacağı puanlarla lig sıralamasında yükselişe geçmek istiyor.
Santiago Bernabeu'daki karşılaşmada İspanyol hakem Isidro Díaz de Mera Escuderos düdük çalacak. Real Madrid ile Villarreal arasındaki mücadeleyi futbolseverler bugün S Sport ile S Sport Plus üzerinden canlı takip edilebilecek.