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Giriş Tarihi: 10.10.2026 15:26

REAL MADRID - VILLARREAL MAÇI: Real Madrid - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga'da futbol heyecanı bu akşam Santiago Bernabeu'ya taşınıyor. Real Madrid, Villarreal karşısında mücadele verecek. Futbolseverler, iki takımın mücadelesini ekran başından takip etmek için yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Real Madrid - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, mücadelenin canlı yayın bilgileri...

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REAL MADRID - VILLARREAL MAÇI: Real Madrid - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İspanya La Liga'da haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Real Madrid, Villarreal'i ağırlayacak. Madrid'de oynanacak mücadelede ev sahibi ekip üç puanı hanesine yazdırmak istiyor. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler de karşılaşmanın saatini ve yayınlanacağı kanalı arama motorlarında araştırıyor.

REAL MADRID - VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 8. haftasında Real Madrid ile Villarreal, 10 Ekim 2026 Cumartesi günü kozlarını paylaşıyor. Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.

Ligde zirve yarışından kopmak istemeyen Real Madrid, kendi sahasında üç puanı hanesine yazdırmayı amaçlıyor.

REAL MADRID - VILLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanya'daki futbol heyecanını Türkiye'den takip etmek isteyenler için yayın programı belli oldu. Real Madrid - Villarreal karşılaşması, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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REAL MADRID VE VILLARREAL'İN LİGDE SON DURUMU

La Liga'da geride kalan 7 haftada 5 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Real Madrid, 15 puanla dördüncü sırada bulunuyor. Madrid temsilcisi, bu süreçte rakip filelere 18 gol gönderirken kalesinde 8 gol gördü.

Villarreal ise 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle topladığı 8 puanla dokuzuncu basamakta yer alıyor. Deplasman ekibi, Madrid'de alacağı puanlarla lig sıralamasında yükselişe geçmek istiyor.

REAL MADRID - VILLARREAL MAÇINI KİM YÖNETECEK?

Santiago Bernabeu'daki karşılaşmada İspanyol hakem Isidro Díaz de Mera Escuderos düdük çalacak. Real Madrid ile Villarreal arasındaki mücadeleyi futbolseverler bugün S Sport ile S Sport Plus üzerinden canlı takip edilebilecek.

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