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Giriş Tarihi: 10.10.2026 11:42

Galatasaray - Barcelona maçı ne zaman, bilet fiyatları kaç TL? Galatasaray - Barcelona maçı için geri sayım!

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray - Barcelona maçı için geri sayım sürerken RAMS Park'ta büyük bir futbol gecesinin heyecanı yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekibin Avrupa devini ağırlayacağı karşılaşma öncesinde tribünlerde yerini almak isteyen taraftarlar bilet fiyatlarını da incelemeye başladı. Peki, Galatasaray - Barcelona maçı ne zaman, bilet fiyatları kaç TL?

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Galatasaray - Barcelona maçı ne zaman, bilet fiyatları kaç TL? Galatasaray - Barcelona maçı için geri sayım!
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Avrupa kupalarında unutulmaz karşılaşmalara sahne olan İstanbul, bu kez Barcelona'nın gelişiyle hareketli bir futbol akşamına hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, taraftar desteğini de arkasına alarak sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Karşılaşmayı stadyumdan takip etmek isteyen futbolseverler için bilet fiyatları da belli oldu.

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Barcelona, 13 Ekim 2026 Salı günü kozlarını paylaşacak. RAMS Park'ta oynanacak dev mücadele 22.00'de başlayacak.

Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa'nın güçlü temsilcilerinden Barcelona'yı İstanbul'da ağırlayacak. Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında oynanacak karşılaşmada Galatasaray, tribün desteğini arkasına alarak üç puana uzanmayı hedefliyor.

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Avrupa futbolunun iki köklü kulübünü buluşturacak Galatasaray - Barcelona karşılaşmasının TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanması bekleniyor. Mücadele ayrıca TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden de takip edilebilecek.

Şampiyonlar Ligi heyecanını ekran başında yaşamak isteyen futbolseverler, karşılaşmayı Türkiye saatiyle 22.00'den itibaren izleyebilecek.

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GALATASARAY - BARCELONA MAÇI BİLET FİYATLARI KAÇ TL?

RAMS Park'taki dev karşılaşmayı tribünden izlemek isteyenler için ikincil bilet satış platformlarında fiyatlar listelenmeye başladı. Ücretler tribün konumuna göre değişiyor.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK GALİBİYETİNİ ARIYOR!

Devler Ligi'nin ilk haftasında Sporting Lizbon deplasmanından 3-1'lik mağlubiyetle dönen Galatasaray, Barcelona karşısında Avrupa'daki ilk puanlarını hanesine yazdırmak istiyor. İç saha avantajını kullanarak lig aşamasında yeni bir sayfa açmayı hedefliyor.

Sarı-kırmızılı ekibi İspanyol temsilcisinin ardından Lille deplasmanı bekliyor. Galatasaray, 21 Ekim'de Fransa'da oynayacağı karşılaşmayla Avrupa yolculuğuna devam edecek.

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Galatasaray - Barcelona maçı ne zaman, bilet fiyatları kaç TL? Galatasaray - Barcelona maçı için geri sayım!
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