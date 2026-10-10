Galatasaray - Barcelona maçı ne zaman, bilet fiyatları kaç TL? Galatasaray - Barcelona maçı için geri sayım!

Avrupa kupalarında unutulmaz karşılaşmalara sahne olan İstanbul, bu kez Barcelona'nın gelişiyle hareketli bir futbol akşamına hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, taraftar desteğini de arkasına alarak sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Karşılaşmayı stadyumdan takip etmek isteyen futbolseverler için bilet fiyatları da belli oldu.