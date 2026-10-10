Galatasaray - Barcelona maçı ne zaman, bilet fiyatları kaç TL? Galatasaray - Barcelona maçı için geri sayım!

Avrupa kupalarında unutulmaz karşılaşmalara sahne olan İstanbul, bu kez Barcelona'nın gelişiyle hareketli bir futbol akşamına hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, taraftar desteğini de arkasına alarak sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Karşılaşmayı stadyumdan takip etmek isteyen futbolseverler için bilet fiyatları da belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Barcelona, 13 Ekim 2026 Salı günü kozlarını paylaşacak. RAMS Park'ta oynanacak dev mücadele 22.00'de başlayacak.
Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa'nın güçlü temsilcilerinden Barcelona'yı İstanbul'da ağırlayacak. Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında oynanacak karşılaşmada Galatasaray, tribün desteğini arkasına alarak üç puana uzanmayı hedefliyor.
Avrupa futbolunun iki köklü kulübünü buluşturacak Galatasaray - Barcelona karşılaşmasının TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanması bekleniyor. Mücadele ayrıca TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden de takip edilebilecek.
Şampiyonlar Ligi heyecanını ekran başında yaşamak isteyen futbolseverler, karşılaşmayı Türkiye saatiyle 22.00'den itibaren izleyebilecek.
RAMS Park'taki dev karşılaşmayı tribünden izlemek isteyenler için ikincil bilet satış platformlarında fiyatlar listelenmeye başladı. Ücretler tribün konumuna göre değişiyor.
🦁 SALI AKŞAMI 50.000 ASLAN ALİ SAMİ YEN'DE! 💪 🏟️ UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında FC Barcelona ile 13 Ekim Salı günü saat 22.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynayacağımız maçın biletleri GSPlus Premium ile GSPara Kredi ve Banka Kartı sahiplerine 𝗼̈𝗻𝗰𝗲𝗹𝗶𝗸𝗹𝗶 olarak SATIŞTA! #GSvFCB 🎫 Bilet satın almak için 👉 https://t.co/dyxLKpOaPD— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 10, 2026
Devler Ligi'nin ilk haftasında Sporting Lizbon deplasmanından 3-1'lik mağlubiyetle dönen Galatasaray, Barcelona karşısında Avrupa'daki ilk puanlarını hanesine yazdırmak istiyor. İç saha avantajını kullanarak lig aşamasında yeni bir sayfa açmayı hedefliyor.
Sarı-kırmızılı ekibi İspanyol temsilcisinin ardından Lille deplasmanı bekliyor. Galatasaray, 21 Ekim'de Fransa'da oynayacağı karşılaşmayla Avrupa yolculuğuna devam edecek.