Reçel kavanozlarında yeni dönem! 1 kilogram için 450 gram şartı geliyor

Çilek, kayısı, vişne ve diğer meyvelerle hazırlanan reçellerin üretim standartlarında değişiklik yapılması gündemde. Taslakta yalnızca meyve miktarları değil, ürünlerin adlandırılması ve etiketleme kuralları da ele alınıyor. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi halinde tüketiciler, satın aldıkları reçellerin ne kadar meyveyle hazırlandığını ambalaj üzerinden daha kolay öğrenebilecek.
Reçelde 450 gram şartı ne anlama geliyor?
Tarım ve Orman Bakanlığının hazırladığı Türk Gıda Kodeksi Reçel, Jöle, Marmelat ve Tatlandırılmış Kestane Püresi Tebliğ Taslağı'na göre, genel gruptaki reçellerde 1 kilogram ürün için kullanılacak meyve püresi miktarının en az 450 gram olması planlanıyor.
Mevcut düzenlemede genel grup için 350 gram olan asgari miktarın 450 grama çıkarılması öngörülüyor. Böylece üretimde kullanılan meyve püresi miktarının yaklaşık yüzde 28,6 artırılması hedefleniyor.
Burada dikkat edilmesi gereken nokta, 450 gramın kavanozun ağırlığıyla ilgili olmaması. Söz konusu miktar, 1 kilogram reçel üretiminde kullanılması gereken meyve püresine ilişkin alt sınırı ifade ediyor.
Ekstra reçellerde meyve miktarı daha yüksek olacak
Taslakta ekstra reçeller için de yeni bir alt sınır belirleniyor. Buna göre 1 kilogram ekstra reçelde kullanılacak meyve püresi miktarının en az 500 gram olması öngörülüyor.
Bazı meyveler için belirlenen asgari miktarlarda da artış planlanıyor. Kırmızı frenk üzümü, kuş üvezi, yabani iğde, siyah frenk üzümü, kuşburnu ve ayvada kilogram başına miktarın 250 gramdan 350 grama çıkarılması hedefleniyor.
Zencefilde 150 gramdan 180 grama, kaju elmasında 160 gramdan 230 grama, çarkıfelek meyvesinde ise 60 gramdan 80 grama yükseltilmesi öngörülüyor.
Reçel etiketlerinde meyve miktarı açıkça yazacak
Yeni düzenleme taslağının dikkat çeken maddelerinden biri de etiketleme kuralları. Taslağa göre ürünün ne kadar meyveyle hazırlandığına ilişkin bilginin, ürün adıyla aynı yüzeyde ve tüketicinin kolayca görebileceği şekilde yer alması zorunlu olacak.
Böylece alışveriş sırasında reçel çeşitlerini karşılaştırmak isteyen tüketicilerin, ürünlerin meyve miktarına ilişkin bilgiye daha kolay ulaşması amaçlanıyor.
Üç veya daha fazla meyve kullanılarak hazırlanan ürünlerde ise meyvelerin isimleri yerine "karışık meyve" ifadesinin kullanılması ve meyve sayısının belirtilmesi mümkün olacak.
Marmelat ve kestane püresinde de değişiklik var
Taslak yalnızca reçellerle sınırlı kalmıyor. Jöle, marmelat ve tatlandırılmış kestane püresine ilişkin tanımlar ve üretim standartları da yeniden ele alınıyor.
Geleneksel marmelat üretiminde kilogram başına en az 450 gram meyve püresi kullanılması öngörülürken, tatlandırılmış kestane püresinde kestane miktarının en az 380 gram olması planlanıyor. Ürün isimlerinin kullanımına ilişkin tanımlarda da değişiklik yapılması hedefleniyor.
Üreticilere 2027 sonuna kadar süre tanınacak
Tebliğ taslağında, düzenlemenin yayımlanmasından önce faaliyet gösteren gıda işletmelerinin yeni kurallara uyum sağlaması için 31 Aralık 2027 tarihine kadar süre tanınması öngörülüyor.
Ancak düzenleme henüz taslak aşamasında bulunuyor. Kamuoyunun ve sektör temsilcilerinin görüşüne açılan metnin değerlendirmelerin ardından son halini alması bekleniyor. Bu nedenle 450 gramlık meyve püresi şartı ve etiketleme değişiklikleri, taslak mevcut haliyle yürürlüğe girdiği takdirde uygulanacak.