Reçel kavanozlarında yeni dönem! 1 kilogram için 450 gram şartı geliyor

Çilek, kayısı, vişne ve diğer meyvelerle hazırlanan reçellerin üretim standartlarında değişiklik yapılması gündemde. Taslakta yalnızca meyve miktarları değil, ürünlerin adlandırılması ve etiketleme kuralları da ele alınıyor. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi halinde tüketiciler, satın aldıkları reçellerin ne kadar meyveyle hazırlandığını ambalaj üzerinden daha kolay öğrenebilecek.

Reçelde 450 gram şartı ne anlama geliyor?

Tarım ve Orman Bakanlığının hazırladığı Türk Gıda Kodeksi Reçel, Jöle, Marmelat ve Tatlandırılmış Kestane Püresi Tebliğ Taslağı'na göre, genel gruptaki reçellerde 1 kilogram ürün için kullanılacak meyve püresi miktarının en az 450 gram olması planlanıyor.

Mevcut düzenlemede genel grup için 350 gram olan asgari miktarın 450 grama çıkarılması öngörülüyor. Böylece üretimde kullanılan meyve püresi miktarının yaklaşık yüzde 28,6 artırılması hedefleniyor.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, 450 gramın kavanozun ağırlığıyla ilgili olmaması. Söz konusu miktar, 1 kilogram reçel üretiminde kullanılması gereken meyve püresine ilişkin alt sınırı ifade ediyor.