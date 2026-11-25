Türkiye'nin dört bir yanında kaymakamlık, vali yardımcılığı ve il özel idaresi yöneticiliği yapan deneyimli isim, yeni dönemde Erciyes'in eteklerindeki şehirde görev yapacak. Atama sonrasında Soytürk'ün kariyer basamakları öne çıktı.
25 Kasım 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 2026/398 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile pek çok valinin görev yeri değişti. Kararnameye göre mevcut Kayseri Valisi Gökmen Çiçek Şanlıurfa Valiliği'ne atanırken, Tekirdağ Valisi olarak görev yapan Recep Soytürk yeni Kayseri Valisi oldu.
Görev yaptığı yerlerin Valiliklerinden ve çeşitli sivil toplum kuruşları tarafından teşekkür belgesi alan Vali Recep SOYTÜRK, yurt genelinde faaliyet gösteren Türkiye Ana ve Çocuk Sağlığı Vakfı tarafından ise 2002 yılında Atatürk Haftası Hizmet Ödülleri kapsamında "Yılın En Başarılı Bürokratı" olarak seçilmiştir.
Sayın Recep SOYTÜRK, Nurdan SOYTÜRK ile evli olup; 3 çocuk babasıdır ve iyi derecede İngilizce bilmektedir.
Mülki İdare Amirliği Meslek Hayatı:
İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen sınavı kazanmak suretiyle 1992 yılında "Kaymakam Adayı" olarak göreve başladı.
1992-1995 Çankırı/Çerkeş Kaymakam Vekilliği.
1992-1993 İçişleri Bakanlığı tarafından Yabancı Dil Geliştirmek ve Mesleki İncelemede Bulunmak üzere İngiltere'ye gönderildi.
1995- 82.Dönem Kaymakamlık Kursu'nu Üstün Başarılı Derece ile bitirdi.
1995-1998 Karabük/Eflani Kaymakamlığı
1998-2000 Ardahan/Posof Kaymakamlığı
2000-2003 Siirt Vali Yardımcılığı
2003-2005 Amasya Vali Yardımcılığı
2005-2006 Kastamonu/Taşköprü Kaymakamlığı
2006-2009 Nevşehir/Ürgüp Kaymakamlığı
2009-2013 Sakarya İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği
2013-2017 Hatay/Dörtyol Kaymakamlığı
2017-2018 İskenderun Kaymakamlığı
2018-2023 Kilis Valiliği
2023-2026 Tekirdağ Valiliği
Soytürk, şimdi Kayseri Valisi olarak görev alacak.
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