Görev yaptığı yerlerin Valiliklerinden ve çeşitli sivil toplum kuruşları tarafından teşekkür belgesi alan Vali Recep SOYTÜRK, yurt genelinde faaliyet gösteren Türkiye Ana ve Çocuk Sağlığı Vakfı tarafından ise 2002 yılında Atatürk Haftası Hizmet Ödülleri kapsamında "Yılın En Başarılı Bürokratı" olarak seçilmiştir.



Sayın Recep SOYTÜRK, Nurdan SOYTÜRK ile evli olup; 3 çocuk babasıdır ve iyi derecede İngilizce bilmektedir.