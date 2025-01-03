Regaip Kandili dualarla idrak edildi

Regaip Kandili, yurdun dört bir yanındaki camilerde düzenlenenen programlarda, dualarla idrak edildi. Üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaip Kandili, İstanbul'daki Sultanahmet ve Eyüpsultan camilerinde de dualarla karşılandı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Erbaş, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bulunan yaklaşık 8 asırlık Ulu Cami'de kandil programı öncesi cemaate yatsı namazını kıldırdı. Erbaş, "İslam, insanlığa nasip olmuş, verilmiş olan en büyük nimettir" dedi. Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar oluşan Kanuni Sultan Süleyman Camisi, restorasyonunun tamamlanmasının ardından ibadete açıldı. Ankara'daki Beştepe Millet Camisi'nde yatsı namazının ardından düzenlenen programda, Kuran-ı Kerim tilavet edildi, salavat getirildi, dua edildi.