Regaip Kandili mesajları! 2025 Resimli Regaip Kandili mesajları ve sözleri ile kandil mesajları gönderin

Regaip, kelime olarak 'kendisine rağbet edilen şeyi bol ve değerli bağış' anlamlarına gelir. Müslüman alemi için en değerli gecelerden birisidir. Camilerin dolup taştığı, ellerin semaya yükseldiği bu mübarek gecenin önemine kandil mesajları ile vurgu yapılıyor. Regaip Kandili mesajları göndererek sevdiklerine ''kandiliniz mübarek olsun'' dileklerini iletmek isteyenler doğru yerdeler. Resimli, kısa, uzun, anlamlı, en güzel Regaip Kandili mesajları sabah.com.tr'de. İşte, 2025 Regaip Kandili kutlama mesajları seçenekleri…

Regaip Kandili Mesajları Ve Sözleri 2025

Ramazan ayının habercisi olan mübarek üç aylar başladı. Recep ayının ilk Perşembe günü (2 Ocak) idrak edilecek olan Regaip Kandili ise yine dualar ve ibadetler ile geçirilecek. Regaip Kandili mesajları ve sözleri göndererek sevdiklerinize hayırlı kandiller dileyebilirsiniz.

İşte en güzel kandil mesajları;