Hicri takvime göre belirlenen kandil geceleri, her yıl miladi takvimde farklı tarihlerde idrak ediliyor. Recep ayının ilk cuma gecesi olan Regaip Kandili, Müslümanlar için manevi hazırlık ve ibadet döneminin başlangıç noktalarından biri olarak kabul ediliyor. Dini günler takviminde yer alan tarihler doğrultusunda üç aylar ve kandil geceleri için hazırlıklar da şekilleniyor.