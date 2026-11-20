Hicri takvime göre belirlenen kandil geceleri, her yıl miladi takvimde farklı tarihlerde idrak ediliyor. Recep ayının ilk cuma gecesi olan Regaip Kandili, Müslümanlar için manevi hazırlık ve ibadet döneminin başlangıç noktalarından biri olarak kabul ediliyor. Dini günler takviminde yer alan tarihler doğrultusunda üç aylar ve kandil geceleri için hazırlıklar da şekilleniyor.
REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 yılı dini günler takvimine göre Regaip Kandili, 10 Aralık 2026 Perşembe gecesi idrak edilecek.
Perşembeyi cumaya bağlayan geceye denk gelen Regaip Kandili, 10 Aralık Perşembe akşamı başlayacak ve 11 Aralık Cuma sabahına kadar devam edecek.
Regaip Kandili ile birlikte Recep ayı başlayacak ve üç aylar dönemine girilecek. Böylece 2026 yılının son kandili de idrak edilmiş olacak.
2026-2027 KANDİL TARİHLERİ
2026-2027 dini günler takviminde yer alan kandil geceleri şu tarihlerde idrak edilecek:
|Kandil Gecesi
|Tarihi
|
Regaip Kandili
|
10 Aralık 2026 Perşembe
|
Miraç Kandili
|
4 Ocak 2027 Pazartesi
|
Berat Kandili
|
22 Ocak 2027 Cuma
|
Kadir Gecesi
|
5 Mart 2027 Cuma
|
Mevlid Kandili
|
13 Ağustos 2027 Cuma