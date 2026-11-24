Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan üç aylarda Müslümanlar, ibadet ve dualarla manevi hazırlıklarını sürdürecek. Bu dönemin ilk kandili olan Regaip Gecesi'nin ardından Miraç ve Berat kandilleri idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığının 2026-2027 dini günler takvimiyle birlikte kandil gecelerinin yanı sıra Ramazan ayının başlangıcı ve bayram tarihleri de kesinleşti.
Regaip Kandili, 10 Aralık 2026 Perşembe günü idrak edilecek. Recep ayının ilk cuma gecesine denk gelen bu mübarek gece, aynı zamanda üç ayların başlangıcını müjdeliyor.
Müslümanlar, perşembeyi cumaya bağlayan geceyi dualar, ibadetler ve Kur'an-ı Kerim tilavetleriyle geçirecek. Camilerde düzenlenecek kandil programlarının yanı sıra sevdikleriyle bir araya gelmek, büyüklerini aramak ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmek de bu özel gecenin manevi atmosferini paylaşmanın yolları arasında bulunuyor.
2026-2027 kandil günleri takvimi şöyle:
10 Aralık 2026 Perşembe: Regaip Kandili
4 Ocak 2027 Pazartesi: Miraç Kandili
22 Ocak 2027 Cuma: Berat Kandili
5 Mart 2027 Cuma: Kadir Gecesi
13 Ağustos 2027 Cuma: Mevlid Kandili
2 Aralık 2027 Perşembe: Regaip Kandili
24 Aralık 2027 Cuma: Miraç Kandili
İslam aleminde rahmet, bereket ve bağışlanma ayları olarak kabul edilen Recep, Şaban ve Ramazan aylarının başlangıcı yaklaşıyor. Diyanet takvimine göre üç aylar, 10 Aralık 2026 Perşembe günü başlayacak.
Recep ayıyla birlikte başlayacak bu manevi yolculuk, Şaban ayının ardından Ramazan'a ulaşacak. Müslümanlar için bu dönem; ibadetlere daha fazla vakit ayırmanın, gönül kırgınlıklarını gidermenin, yardımlaşmanın ve manevi bir yenilenmenin vesilesi olarak görülüyor.
On bir ayın sultanı Ramazan, 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak. İlk sahura 7 Şubat'ı 8 Şubat'a bağlayan gece kalkılacak ve Müslümanlar pazartesi günü yılın ilk Ramazan orucunu tutacak.
Diyanet'in 2027 dini günler takvimine göre bayram tarihleri ise şöyle:
Ramazan Bayramı arifesi: 8 Mart 2027 Pazartesi
Ramazan Bayramı: 9-11 Mart 2027
Kurban Bayramı arifesi: 15 Mayıs 2027 Cumartesi
Kurban Bayramı: 16-19 Mayıs 2027