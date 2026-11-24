ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İslam aleminde rahmet, bereket ve bağışlanma ayları olarak kabul edilen Recep, Şaban ve Ramazan aylarının başlangıcı yaklaşıyor. Diyanet takvimine göre üç aylar, 10 Aralık 2026 Perşembe günü başlayacak.

Recep ayıyla birlikte başlayacak bu manevi yolculuk, Şaban ayının ardından Ramazan'a ulaşacak. Müslümanlar için bu dönem; ibadetlere daha fazla vakit ayırmanın, gönül kırgınlıklarını gidermenin, yardımlaşmanın ve manevi bir yenilenmenin vesilesi olarak görülüyor.