Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, Konya'da katılacağı akademik yükselme, belge takdim ve cübbe giyme törenine katılmak üzere Ankara'dan yola çıktı. Rektör Aydın ve eşi Prof. Dr. Sevim Aydın'ın içinde bulunduğu makam aracı, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kulu makası yakınlarında kontrolden çıkarak takla attı. Kazadan Rektör Aydın ile eşi ve sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılan Prof. Dr. Kemalettin Aydın ve sürücünün sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, eşi Sevim Aydın ise yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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