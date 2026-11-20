Konya'da katılacağı akademik yükselme, belge takdim ve cübbe giyme törenine giden Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın ve eşi Prof. Dr. Sevim Aydın'ın içinde bulunduğu makam aracı şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kulu ilçesi yakınlarında kontrolden çıktı.

Takla atan araçtaki Prof. Dr. Kemalettin Aydın ve sürücü hafif yaralanırken Prof. Dr. Sevim Aydın hayatını kaybetti. İzmir'in Ödemiş İlçesinde de cami duvarına çarpan araçtaki Emre Akbay (31), Enis (22) ve Eyüp Çınar (32) öldü. Tokat'ta ise minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada Ahmet ve Elif Demircan hayatını kaybetti.