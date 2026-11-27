2026/400 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nda (BDDK) üst düzey atamalar gerçekleştirildi. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 84'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin ilgili maddeleri gereğince yapılan atamalar şöyle:
BDDK Başkanlığı: Yusuf Kenan Bağır
BDDK Üyeliği: Mahmut Esfa Emek
2026/401 sayılı kararla Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu'nun yeni yönetimi belirlendi:
Kurul Başkanlığı: Orhan Çelik
Kurul Üyeliği: Bekir Keleş (Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürü)
Kurul Üyeliği: Hayrettin Güngör
Kurul Üyeliği: Devriş Ahmet Akıncı
Yayımlanan 2026/402 ve 2026/403 sayılı kararlar doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği bünyesindeki iki genel müdürlüğe atama yapıldı:
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü: İbrahim Hakkı Beyazıt
Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü: Ertuğrul Örnek
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ATAMALARI
2026/404 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Diyanet İşleri Başkanlığı'nda açık bulunan Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyeliklerine şu isimler getirildi:
Mahir Demirkol
İsmail Turan
İbrahim Çelik
2026/405, 2026/406 ve 2026/407 sayılı kararlarla Adli Tıp Kurumu yönetiminde ve ihtisas kurullarında beş ayrı atama ve görevlendirme yapıldı:
Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcılığı: Muhammet Şimşek
Adli Tıp Dokuzuncu İhtisas Kurulu Başkanlığı: Uzm. Dr. Adem Çakır
Adli Tıp Onbirinci İhtisas Kurulu Başkanlığı: Dr. Öğretim Üyesi Fatih Mehmet Velibeyoğlu (Adli Tıp Üçüncü İhtisas Kurulu İç Hastalıkları Üyesi)
Adli Tıp Yedinci İhtisas Kurulu Ortopedi ve Travmatoloji Üyeliği: Doç. Dr. Serkan Bayram (İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi / Adli Tıp Dokuzuncu İhtisas Kurulu Ortopedi ve Travmatoloji Üyesi)
Adli Tıp Sekizinci İhtisas Kurulu Kardiyoloji Üyeliği: Doç. Dr. Yalçın Avcı (Adli Tıp Birinci İhtisas Kurulu Kardiyoloji Üyesi)
2026/408 sayılı kararla Ticaret Bakanlığı'nda açık bulunan üç bölge müdürlüğüne yapılan atamalar ise şöyle sıralandı:
Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü: İbrahim Bakırman
Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü: Gökhan Aktaş
Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü: Olgun Toprakçı