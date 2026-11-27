ADLİ TIP KURUMU'NDA BAŞKAN YARDIMCILIĞI VE İHTİSAS KURULU ATAMALARI

2026/405, 2026/406 ve 2026/407 sayılı kararlarla Adli Tıp Kurumu yönetiminde ve ihtisas kurullarında beş ayrı atama ve görevlendirme yapıldı:

Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcılığı: Muhammet Şimşek

Adli Tıp Dokuzuncu İhtisas Kurulu Başkanlığı: Uzm. Dr. Adem Çakır

Adli Tıp Onbirinci İhtisas Kurulu Başkanlığı: Dr. Öğretim Üyesi Fatih Mehmet Velibeyoğlu (Adli Tıp Üçüncü İhtisas Kurulu İç Hastalıkları Üyesi)

Adli Tıp Yedinci İhtisas Kurulu Ortopedi ve Travmatoloji Üyeliği: Doç. Dr. Serkan Bayram (İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi / Adli Tıp Dokuzuncu İhtisas Kurulu Ortopedi ve Travmatoloji Üyesi)

Adli Tıp Sekizinci İhtisas Kurulu Kardiyoloji Üyeliği: Doç. Dr. Yalçın Avcı (Adli Tıp Birinci İhtisas Kurulu Kardiyoloji Üyesi)

TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLERİ DEĞİŞTİ

2026/408 sayılı kararla Ticaret Bakanlığı'nda açık bulunan üç bölge müdürlüğüne yapılan atamalar ise şöyle sıralandı:

Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü: İbrahim Bakırman

Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü: Gökhan Aktaş

Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü: Olgun Toprakçı

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör